「讓你、以為我怕你」 韓國瑜臉書宣告再也不讓

2019-08-12 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今晚在臉書以「溫良恭儉、再也不讓」為題發文說，大家都知道，黑韓產業鏈在最近淒淒慘慘戚戚的台灣經濟裡不可不謂一枝獨秀。一開始，他本著「愛與包容」以及「黑韓也算另類台灣拚經濟」的心情，對於那些為了利益不惜泯滅良知的抹黑、抹紅、抹黃等栽贓汙衊者一笑置之。但不得不承認，這世界上就是有些「我只是讓著你、你卻以為我怕你」的白目囡仔。

韓國瑜說，他自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒，狎佞風月之事更是避之唯恐不及，真不知道這位陳宏昌先生是著了哪路小鬼的道，居然敢在湧蓮寺的觀世音菩薩面前為了自己的政治利益漫天撒謊、誹謗他人。

韓說，當他聽到陳說「夭壽！這樣以後要怎麼教兒子？」時，立刻決定一定要追究到底、絕不善罷甘休，因為如果放任這樣一個有錢有勢有身分的知名人士，任意在神明面前歹心烏肚的黑白講，一面陷害同志、一面汙衊清白，他想全台灣做父母都會擔心「夭壽！這樣以後要怎麼教孩子？」所以他希望陳宏昌先生能夠再回到湧蓮寺，好好對著觀世音菩薩的聖面想想這一切的因緣果報。「三天之內，我等待您的公開道歉，否則我們律師團將依刑法第310條加重誹謗罪及民法侵權行為，向您追究相關法律責任。」