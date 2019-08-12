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羅文嘉批正名運動 陳水扁要羅道歉有什麼可激發熱情？

2019-08-12 21:13聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

前總統陳水扁今在臉書「新勇哥物語」發文呼籲民進黨中央黨部秘書長羅文嘉「應該公開道歉！」陳水扁說，羅批現階段台灣推動正名制憲恐會加劇社會分裂，對日前表態支持蔡總統連任的總統府資政辜寬敏，正在推動的台灣正名制憲運動，無異打了大大的一個耳光。

陳水扁說，針對羅秘書長羅文嘉8月2日與中國異議作家余杰對談時，提到民進黨已經確立選舉總路線，2020大選的選戰策略與主軸，就是「抗中保台」。他並批評說，現階段台灣推動正名制憲恐會加劇社會分裂，從而使台灣陷入內外交困的境地。

陳水扁說，他對此「深不以為然」，羅文嘉的發言，對日前表態支持蔡總統連任的總統府資政辜寬敏，正在推動的台灣正名制憲運動，無異打了大大的一個耳光。

陳水扁說，羅文嘉代表黨中央公開批判台灣正名制憲會加劇社會分裂，使台灣陷入內外困境。套用他常說的，「有這麼嚴重嗎？」羅文嘉對阿扁2004年尋求連任，面對「國親和連宋配」一路民調遙遙領先，甚至贏過阿扁一倍支持度的嚴峻挑戰，阿扁競選團隊是如何逆轉勝的，難道都忘了嗎？

陳水扁說，2003年10月25日，阿扁支持「台灣公投之父」蔡同榮領導的公投立法推動聯盟，在高雄舉辦「全民公投 催生新憲」大遊行，高達30萬人參加的街頭運動圓滿成功，阿扁在幾天後的民調首度逆轉勝，小贏連宋1個百分點。

2003年11月27日，藍營控制多數的立法院通過「鳥籠公投法」，阿扁照樣推動史上第一次的防衛性全民公投，黨內有人說那是「票房毒藥」，阿扁完全不受影響，2004年3月20日的全民公投反而是阿扁得以連任的「票房保證」。

陳水扁並以去年為例，指去年10件公投案過了7件，2021年開始，每二年都有一天是法定公投日，公投不再是政治禁忌。他2004年2月28日「族群大團結 牽手護台灣」的成功舉辦，而羅文嘉的「抗中保台」，除了口號，還有什麼可以激發支持者的熱情的？

民進黨中央黨部秘書長羅文嘉批現階段台灣推動正名制憲恐會加劇社會分裂，前總統陳水扁...
民進黨中央黨部秘書長羅文嘉批現階段台灣推動正名制憲恐會加劇社會分裂，前總統陳水扁今在臉書「新勇哥物語」發文呼籲羅「應該公開道歉！」圖／本報資料照片
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公投陳水扁羅文嘉

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