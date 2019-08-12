羅文嘉批正名運動 陳水扁要羅道歉有什麼可激發熱情？

2019-08-12 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



前總統陳水扁今在臉書「新勇哥物語」發文呼籲民進黨中央黨部秘書長羅文嘉「應該公開道歉！」陳水扁說，羅批現階段台灣推動正名制憲恐會加劇社會分裂，對日前表態支持蔡總統連任的總統府資政辜寬敏，正在推動的台灣正名制憲運動，無異打了大大的一個耳光。

陳水扁說，針對羅秘書長羅文嘉8月2日與中國異議作家余杰對談時，提到民進黨已經確立選舉總路線，2020大選的選戰策略與主軸，就是「抗中保台」。他並批評說，現階段台灣推動正名制憲恐會加劇社會分裂，從而使台灣陷入內外交困的境地。

陳水扁說，他對此「深不以為然」，羅文嘉的發言，對日前表態支持蔡總統連任的總統府資政辜寬敏，正在推動的台灣正名制憲運動，無異打了大大的一個耳光。

陳水扁說，羅文嘉代表黨中央公開批判台灣正名制憲會加劇社會分裂，使台灣陷入內外困境。套用他常說的，「有這麼嚴重嗎？」羅文嘉對阿扁2004年尋求連任，面對「國親和連宋配」一路民調遙遙領先，甚至贏過阿扁一倍支持度的嚴峻挑戰，阿扁競選團隊是如何逆轉勝的，難道都忘了嗎？

陳水扁說，2003年10月25日，阿扁支持「台灣公投之父」蔡同榮領導的公投立法推動聯盟，在高雄舉辦「全民公投 催生新憲」大遊行，高達30萬人參加的街頭運動圓滿成功，阿扁在幾天後的民調首度逆轉勝，小贏連宋1個百分點。

2003年11月27日，藍營控制多數的立法院通過「鳥籠公投法」，阿扁照樣推動史上第一次的防衛性全民公投，黨內有人說那是「票房毒藥」，阿扁完全不受影響，2004年3月20日的全民公投反而是阿扁得以連任的「票房保證」。