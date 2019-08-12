批「辣台妹」是飲鴆止渴 柯Ｐ：蔡英文是好選項嗎？

2019-08-12 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2020總統大選激烈，台北市長柯文哲今晚接受年代電視台專訪，對於蔡英文總統「辣台妹」風格，柯文哲直言是「僅鴆止渴」，認為蔡英文在兩岸本來就沒有這麼辣，但這對整個長期發展是不好的，但有短期效果，尤其是目前大家嗆來嗆去，飛機飛來飛去，有時候會不小心按下去「我和你講」。

柯文哲表示，如果2020一對一對決，蔡英文會贏，「但這是一個好的選項嗎」？自己常說，如果想不出更好的方法，這個爛方法就是最好的方法。

對於鴻海集團創辦人郭台銘，柯文哲表示，郭董是美、日、中都可以接受的人選，但都有糾葛，真的可以說丟就丟嗎，他也要可以說服大家，自己都想好了，一旦郭董參選，民進黨就會打他是「董建華2.0」，而這一點郭台銘確實至今還沒有對外釐清，所以他要有能力去說服大家。

柯文哲表示，蔡英文兩岸政策本來是沒有這麼辣，但這個就是飲鴆止渴，對台灣整個長期發展是不好的，手搖飲事件則是惡性循環，台灣民眾就是自己為難自己，自己人檢驗自己同胞，自己人殺自己人。

柯文哲強調，不是講台獨就可以貪污，也不是說統一就可以腐敗，目前台灣國家效率很爛，台灣價值根本就沒有統獨啊。

對於離島三縣市向國台辦反映開放陸客自由行，柯文哲說，這就是台灣實質分裂，這都不是好現象，台灣中央政府對這個怎麼都沒有控制力，這只是讓對手更想處理你，這是危機。