韓國瑜被爆今上午足不出戶 王淺秋：首長工作是責任制

2019-08-12 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天被民眾爆料說，一早都沒有出門，直到近午才開始「上班」，質疑市長是否昨天到南投跑選舉行程太累了，就在家休息。韓國瑜今天下午在巡看後勁溪工程時，面對記者的詢問都沒有回應，新聞局長王淺秋解釋說，行政首長的工作是責任制，沒有固定的上下班時間，加班也不會有加班費或補休，即使回到家常常都還在處理公務。

今天上午有人發現到上午11點43分，韓國瑜的休旅車才開出左營住處大樓的地下室，然後就轉往華夏路，一路前行直到華夏路與崇德口的時候，同一時間蓮潭會館的停車場旁邊有兩部黑色休旅車以及穿著藍色襯衫的人員在等待，隨即就上公務車離去。

爆料人士說，韓國瑜可能是在在11日前往南投進行拜廟之旅，是不是太累了，就沒有到高雄市政府上班，似乎周一上午都在左營住處足不出戶。懷疑是在「補眠」？

下午，高雄市政府安排兩場巡看工程，韓國瑜異常往常都未接受記者聯訪，即詭團團圍住，韓只有在看到有君鴻酒店員工陳情時，才停下腳步，甚至坐在地上和代表協調，其在看到工程後就匆匆離去。

高雄市政府新聞局長王淺秋知有人爆料市長在家沒有出門，王淺秋沒有說明韓市長的行程，只說明，行政首長的工作本來就是責任制，從來就沒有固定的上下班時間，加班也不會有加班費或補休，即使回到家常常都還在處理公務」。