影／行政院台語台開張？吳澤成教你郭柯合怎麼唸

2019-08-12 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



近日政府推廣台語成立了公視台語台，有行政院台語通封號的政委吳澤成今則以全台語受訪，盼為推廣台語盡一份心力，更挑戰高難度台語，無論是利奇馬颱風、非核家園、恆春機場、郭柯合都難不倒他，卻不小心敗在三強鼎立，被突襲偷問蔡英文總統連任機率時，還突然切換成國語聲道正色指出，「我覺得應該有很大的機會。」

吳澤成台語很溜眾所皆知，碰到時事題「利奇馬颱風、地牛翻身、非核家園」輕鬆就答題過關，接著遇到由他出手協調的「北宜直鐵有機會、恆春機場拚觀光、日本人怕五股交流道」三大地方政策也是順口就過關。

只是拍攝前吳澤成不斷追問為何日本人怕五股交流道，原來日文中漢字「二股」（Futamata）意指劈腿，日本八卦新聞常用二股解釋花邊新聞，「五股」則是指腳踏五條船。

但講到政治題時，吳澤成突然被三強鼎立打敗，大卡詞還忘了最容易的「三腳督」說法，而被突襲偷問蔡英文總統連任機率時，則突然切換成國語聲道正色指出，「我覺得應該有很大的機會。」

吳澤成擁有工程底子，歷任台北縣副縣長、宜蘭縣副縣長、代理縣長，現在是行政院政委兼任工程會主委，他自認這份工作最重要的就是協助地方解決問題，讓地方建設順利進行。

兼任工程會，讓吳澤成對於中央地方協調會報有更多的解決問題的工具，他說，這會報就是要做中央跟地方的橋梁，幫忙溝通、幫忙想辦法尋求共識，因為「本位主義」百姓通常很難跟公務人員討論事情，地方政府與中央也是立場相左，他的重要工作就是協助溝通讓整個建設計劃順利進行，目前他手中的三縣市包括宜蘭提出21項協調事項，已完成17項討論；新北市60項全數討論，屏東14項也已搞定13項。