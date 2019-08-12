【重磅快評】既已表態輸誠 邱顯智為何得辭黨主席？

2019-08-12 17:09 聯合報 主筆室



時代力量今天臨時舉行記者會，黨主席邱顯智表示時力立委林昶佐退黨及不分區立委高潞・以用助理遭指控利用職務之便申請經濟部補助使黨譽蒙塵，他應該負起政治責任，決定辭去黨主席職務；邱顯智不到半年的主席任期見識了小綠生存及個人政治利益衝突的現實，林昶佐及高潞・以用事件給了他引退的好時機，「此時不退，更待何時？」。

時代力量的路線迷思在邱顯智接任黨主席之前即已存在，邱顯智擔任主席以來，與民進黨的關係日趨緊張，他在黃國昌與林昶佐為首的兩派路線之間折衝，這個黨主席當得很辛苦；時力議員黃捷就直接挑明，指邱顯智在黨內沒有話語權，開會常議而不決，已有失職之處。連地方議員都這樣砲打黨主席，邱顯智在這個位子上沒有成就感，去職是早晚的事。

黃國昌強打國安特勤私菸案，成了民進黨和時力關係的破口，黃國昌爆料之初，邱顯智也在臉書自爆，原來他的妻子是私菸案的「深喉嚨」，雖有戲謔之意，但卻讓民進黨支持者很不爽，算是民進黨反彈黃國昌之外第二個「戰犯」。

後來邱顯智雖然和民進黨主席卓榮泰見面修補關係，還首次鬆口說「總統選舉支持蔡英文沒有問題」，但蔡英文在這波私菸風暴中受創甚深，支持度大幅跌落，民進黨不可能完全氣消，邱顯智的位子當然坐不穩。

民進黨不是省油的燈，被黃國昌一陣窮追猛打之後，當然要伺機報復，就在私菸案延燒之際，湊巧就有「小小綠」的綠黨議員爆料，指時力不分區立委高潞・以用助理涉嫌利用職務之便申請經濟部補助，週刊又接續爆料，同一個助理也向勞動部申請補助，勞動部一天之內就把案子函送監察院；更狠的是，經濟部還發函急查時力五名立委申請補助的情形，如此針對性的行政調查，連藍營都看不下去，也跳出來說話。

眼見時力已失去兩位立委，民進黨猶在後追殺，時力好比風中殘燭，台北市長柯文哲此際籌組台灣民眾黨，民調一下子就超過時代力量，時力幾乎腰折一半，唯二的區域立委黃國昌一再被傳與柯文哲眉來眼去，褪去時力外衣只是遲早的事。