洪秀柱到台南選立委 地方有「無法表態的苦衷」

2019-08-12 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



洪秀柱上周拋出南下參選的震撼彈，連日來引發討論。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 「柱柱姐」洪秀柱有意南下台南參選立委，挑戰艱困選區，台南市國民黨提名立委參選人及議會黨團今天召開記者會表示全力支持，但事實上對於洪南下一事「憂喜摻半」，一名參選人私下更直言「不要下來比較好」，擔憂洪秀柱雖然能炒熱選情，但其「自走砲」的個性難以控制，在深綠的台南只要一提「統一」，不僅拿不到總統選票，所有立委參選人可能都要跟著「陪葬」

洪秀柱上周拋出南下參選的震撼彈，連日來引發討論，多數認為洪的勇氣可嘉，願意不辭辛苦到台南挑戰最深綠的選區，「國民黨黨內許多大老都比不上」，對她的參選都傾向支持，但對在地的參選人來說，卻是兩樣心情。

而據悉洪秀柱南下不僅地方黨部不知情，台南市黨部主委謝龍介坦言事後才知道，黨中央所悉也不多，而之前市黨部已提出徵召名單，但洪突然跳出來，也讓中央相當為難。

洪秀柱在2015年時一度成為國民黨總統提名參選人，但是後來因為「兩岸同表」等爭議發言，被歸為「統派」，使得她與民進黨提名的蔡英文民調支持度愈拉愈大，最後衍生出「換柱」，由朱立倫取代她出戰，發生前所未有的陣前換將。

對於洪秀柱南下，藍營基層士氣大振，很多人都要捐錢、當志工，但是目前6個選區中已提名的5個選區參選人，私下卻有不同看法。

有參選人私下表示，台南雖然是深綠地盤，但立委選情複雜，特別是有些選區是團結的國民黨對上分裂的民進黨，加上這次國民黨提名的多位現任議員，在基層實力都相當不錯，未來如果在韓國瑜母雞帶小雞幫助下，未必不能夠幫台南突破困境，搶下席次。

但如果洪秀柱南下，雖然高知名度能夠炒熱選情，但以洪過往的行事作風來看，在參選過程中就怕有「激情演出」，萬一扯上統獨的話題，對南部選情相當不利，而且這次洪又是在跳過黨部的情況下、自行將戶籍遷到台南，強勢作風也讓地方捏冷汗。