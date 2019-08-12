親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨整合困局
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

中國封殺金馬獎之後，台港電影人要自我審查嗎？

香港機場癱瘓！港媒︰速龍小隊增援 或將用催淚彈

洪秀柱到台南選立委 地方有「無法表態的苦衷」

2019-08-12 16:44聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

洪秀柱上周拋出南下參選的震撼彈，連日來引發討論。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
洪秀柱上周拋出南下參選的震撼彈，連日來引發討論。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
分享
「柱柱姐」洪秀柱有意南下台南參選立委，挑戰艱困選區，台南市國民黨提名立委參選人及議會黨團今天召開記者會表示全力支持，但事實上對於洪南下一事「憂喜摻半」，一名參選人私下更直言「不要下來比較好」，擔憂洪秀柱雖然能炒熱選情，但其「自走砲」的個性難以控制，在深綠的台南只要一提「統一」，不僅拿不到總統選票，所有立委參選人可能都要跟著「陪葬」

洪秀柱上周拋出南下參選的震撼彈，連日來引發討論，多數認為洪的勇氣可嘉，願意不辭辛苦到台南挑戰最深綠的選區，「國民黨黨內許多大老都比不上」，對她的參選都傾向支持，但對在地的參選人來說，卻是兩樣心情。

而據悉洪秀柱南下不僅地方黨部不知情，台南市黨部主委謝龍介坦言事後才知道，黨中央所悉也不多，而之前市黨部已提出徵召名單，但洪突然跳出來，也讓中央相當為難。

洪秀柱在2015年時一度成為國民黨總統提名參選人，但是後來因為「兩岸同表」等爭議發言，被歸為「統派」，使得她與民進黨提名的蔡英文民調支持度愈拉愈大，最後衍生出「換柱」，由朱立倫取代她出戰，發生前所未有的陣前換將。

對於洪秀柱南下，藍營基層士氣大振，很多人都要捐錢、當志工，但是目前6個選區中已提名的5個選區參選人，私下卻有不同看法。

有參選人私下表示，台南雖然是深綠地盤，但立委選情複雜，特別是有些選區是團結的國民黨對上分裂的民進黨，加上這次國民黨提名的多位現任議員，在基層實力都相當不錯，未來如果在韓國瑜母雞帶小雞幫助下，未必不能夠幫台南突破困境，搶下席次。

但如果洪秀柱南下，雖然高知名度能夠炒熱選情，但以洪過往的行事作風來看，在參選過程中就怕有「激情演出」，萬一扯上統獨的話題，對南部選情相當不利，而且這次洪又是在跳過黨部的情況下、自行將戶籍遷到台南，強勢作風也讓地方捏冷汗。

洪秀柱國民黨民進黨2020選舉2020選舉台南市立委

相關新聞

【重磅快評】既已表態輸誠 邱顯智為何得辭黨主席？

2019-08-12 17:09

金馬澎3縣長到北京爭取自由行 蔡英文：請陸委會了解

2019-08-12 17:23

侯友宜：颱風天放不放假 我只有作戰考量

2019-08-12 16:44

慰留邱顯智 決策委員：時力不斷「被表態」很折磨

2019-08-12 16:23

蔡英文：我們一起繼續撐香港的自由

2019-08-12 16:19

邱顯智辭黨主席 洪慈庸：下任主席要延續與民進黨對話

2019-08-12 16:08

藍營有洪秀柱 綠營點名蘇嘉全、林佳龍學黃信介出征

2019-08-12 15:38

影／邱顯智辭時力主席 林昶佐：尊重

2019-08-12 15:11

政院廢印花稅引發六都反彈 監委仉桂美自請調查

2019-08-12 14:54

邱顯智辭黨主席 支持者：時代力量變國運昌隆黨？

2019-08-12 14:41

火線評論／柱的標竿意義 藍看到沒

2019-08-12 13:44

洪秀柱選立委「藍軍基層士氣大振」

2019-08-12 13:44

邱顯智辭時力黨主席：為二原因負起政治責任

2019-08-12 13:31

鞠躬致歉支持者 邱顯智宣布辭去時代力量黨主席

2019-08-12 13:21

郭柯王整合中 黃偉哲籲民進黨：做好「防颱準備」

2019-08-12 13:17

吳濬彥、薛呈懿、魏筠入陣 民進黨將設青年總部

2019-08-12 12:34

挑戰艱困選區？羅文嘉「擅長當橋」、林飛帆無規劃

2019-08-12 12:14

喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09

林飛帆挑戰沈智慧？綠營：有抗中保台意識的都可談

2019-08-12 11:44

陳宏昌嗆韓挺英 侯友宜：應好好做事 少談政治

2019-08-12 11:38

又稱「中國台灣」同婚合法外交部抗議 聯合國推特刪文

2019-08-12 10:01

反送中升溫 蔡英文：更堅定相信捍衛台灣民主自由

2019-08-12 09:59

藍綠以外：台灣民眾黨的議題空間有多大？

2019-08-12 09:41

藍拱挑戰陳明文選區 林國慶鬆口願出征

2019-08-12 00:25

桃園立委選戰就位 藍喊「坐4望6」 綠拚「3+1」

2019-08-12 00:04

稱民進黨無縫可插針 卓榮泰：府院黨競總高度密合

2019-08-11 23:59

桃園立委選舉／第三勢力布局 跨黨聯盟搶攻

2019-08-11 23:49

柯文哲稱公股銀行董座貪錢 蔡英文競辦要求道歉

2019-08-11 22:57

立委資格保衛戰 高潞・以用提「確認黨員資格存在之訴」

2019-08-11 20:37

賴清德與陳水扁一起喝下午茶 兩人上衣還撞色

2019-08-11 17:47

民進黨新人事 魏廷朝女兒魏筠掌客家部

2019-08-11 17:46

影／足球隊小球員問這問題 蔡英文頓了一下

2019-08-11 16:54

私菸案懲處有親疏之別？國安局否認

2019-08-11 16:03

支持同婚稱台為中國一省 外交部：聯合國誤導國際視聽

2019-08-11 15:16

兼任韓國瑜競總主委？ 侯友宜：一心一意拚建設

2019-08-11 14:29

蔡英文明看捷運樹萬線 侯友宜：新北很需總統多支持

2019-08-11 14:01

聯合國挺同婚再稱台灣為中國一省 吳釗燮：又搞砸了

2019-08-11 13:35

長照3.0政策近期推出 衛福部次長訪華府

2019-08-11 13:28

再砲三立「為何永遠不放過我們」 陳佩琪要柯文哲提告

2019-08-11 12:44
看更多

熱門文章

我艦與共軍2對2 海峽中線打對台

2019-08-12 00:32

郭台銘要脫黨？黃暐瀚：洪秀柱嚴重衝擊郭參選正當性

2019-08-12 11:08

「高溫不但殺人毀環境 雪隧也因它短命」學者籲大體檢

2019-08-12 01:07

陳宏昌嗆韓國瑜打麻將、抱女人 蘆洲區黨部決議開除

2019-08-12 11:23

喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09

邱顯智辭時力黨主席：為二原因負起政治責任

2019-08-12 13:31

立委資格保衛戰 高潞・以用提「確認黨員資格存在之訴」

2019-08-11 20:37

李乾龍：若陳宏昌不道歉韓國瑜也不告 韓不用選總統了

2019-08-12 15:01

孫大千：台灣有蔡英文 恐變另一個戰場

2019-08-12 11:52

陳宏昌諷韓國瑜吃喝玩樂抱女人 韓辦：3天內不道歉提告

2019-08-12 11:24

郭柯合拚大選漸明朗 李正皓：兩人選票鈔票互補

2019-08-12 09:23

韓國瑜市政牌奏效？從爬樹到福壽螺皆成全國焦點

2019-08-12 12:45

雪隧洗澎澎相當百座101 夜以繼夜洗完前段又髒了

2019-08-12 00:11

陳宏昌嗆韓挺英 被報請開除黨籍非首次

2019-08-12 13:39

獨╱共軍在台海中線加碼 維持兩艘巡防艦巡弋

2019-08-11 23:03

中共軍艦大躍進 我國艦國造能抗衡？

2019-08-12 00:37

藍拱挑戰陳明文選區 林國慶鬆口願出征

2019-08-12 00:25

陳宏昌酸韓國瑜 姚江臨要求黨中央開除黨籍

2019-08-11 21:11

海峽中線諜對諜…軍巡弋模式改變 國軍巡航艦雷達怎解？

2019-08-12 08:00

鞠躬致歉支持者 邱顯智宣布辭去時代力量黨主席

2019-08-12 13:21

影／人氣不減！韓國瑜赴南投參拜 支持者擠爆廟埕

2019-08-11 19:18

【即時短評】面對兩岸局勢 最不需要就是「軍盲專家」

2019-08-11 23:47

中共戰艦品質數量與官兵訓練均進步 成我方隱憂

2019-08-11 23:30

柯文哲稱公股銀行董座貪錢 蔡英文競辦要求道歉

2019-08-11 22:57

唐德明：嘲諷韓國瑜的人 都是選舉大外行

2019-08-12 13:36

熱議題／雪隧工人挑燈夜戰洗牆面 40度熱考驗

2019-08-12 00:47

柱姐效應 藍營大老坐等不分區機率降

2019-08-12 00:31

郭台銘辦公室：接到柯文哲電話 不排除本周會面

2019-08-12 10:33

全球首創！總統府住一晚還附小管家 陸客也歡迎

2019-08-12 11:54

郭柯王近期會面 郭台銘辦公室：三方幕僚本周先溝通

2019-08-12 10:37

自認參選勝率最高 柯文哲：藍綠選贏我們過苦日子有屁用

2019-08-12 11:05

陳宏昌公開挺蔡 黃暐瀚：韓國瑜眼前有郭台銘等3難題

2019-08-12 12:45

陳宏昌重話批評 韓國瑜：那是20年前的我

2019-08-12 00:14

郭柯王會有譜 柯幕僚：兩周內舉行 應會採公開形式

2019-08-12 12:41

陳宏昌嗆韓挺英 侯友宜：應好好做事 少談政治

2019-08-12 11:38

熱議題／守護雪隧 每天400隻眼緊盯龜速車

2019-08-12 01:01

柯郭王近期會談 幕僚昨先磋商

2019-08-12 00:03

遭侯友宜酸拜廟要多做事 蔡英文：市長有沒有陪不重要

2019-08-12 15:37

反送中升溫 蔡英文：更堅定相信捍衛台灣民主自由

2019-08-12 09:59

守護雪隧安全 每天至少有400隻眼睛緊盯

2019-08-12 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top