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侯友宜：颱風天放不放假 我只有作戰考量

2019-08-12 16:44聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

利奇馬颱風引發颱風假爭議，新北市長侯友宜昨投書本報，表示「是否放颱風假」從來不是政治學，而是作戰學。侯友宜稍早到新北高工勉勵新北國際技能競賽國手，受訪表示，「放假不放假及怎麼樣的作法，我覺得沒有政治考量，我只有作戰考量，這是我40年的經驗。」

侯友宜表示，他沒有政治哲學，「只有做事、再做事」，面對風災，就是守護民眾的生命、安全，絕對是最高的標準，大家說防災救災視同作戰，既然是視同作戰，就要考量整個救災的部署，更要考量跟民眾如何來並肩作戰，所以有時候在宣布一個時間點，必須要考量民眾的應變能力、疏散能力，甚至災後的這些善後的處理方式。

侯友宜說，這些都是要考量的，有時候單一個專業是不夠的，專業也要實際面對實戰，所以其實是一個作戰學，不是一個政治學，不需要去討好任何人，只要很確確實實地與民共苦，然後跟所有第一線夥伴們同心齊力、並肩作戰，守護民眾的生命安全，這才是最高的準則，「放假不放假沒有政治考量，我只有作戰考量，這是我40年的經驗。」

至於現場媒體追問是不是「政治不沾鍋」，侯友宜說，什麼沾鍋不沾鍋，他現在是壓力鍋，每天市政工作跑得暈頭轉向，忙不過來，壓力鍋都解決不了，怎麼去不沾鍋，先把壓力鍋解決最重要，他現在都跟民意代表在一起拚新北市建設，一起為新北市而努力。

侯友宜認為，颱風天放不放假沒有政治考量，只有作戰考量。記者張曼蘋／攝影
侯友宜認為，颱風天放不放假沒有政治考量，只有作戰考量。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜颱風假

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