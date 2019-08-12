陳宏昌批韓遭開除 陳其邁抱屈：政治人物要有雅量

2019-08-12 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今到中山大學出席橋頭科學園區產學策進會成立大會，會後聯訪時，提及國民黨中評委陳宏昌因批韓遭開除黨籍一事，忍不住為陳抱屈，「又要罷凌、又要罵人家，這當然是國民黨家務事，但是我覺得做為政治人物，本來就可受公評，應該要有更多雅量」。

媒體再追問，陳停頓一會兒，才說「唉呀...國民黨家務事，要有些雅量，接受大家的意見，不要動不動就罷免一些人或黨紀處分，太可怕了」。

陳其邁日前針對那瑪夏停班停課，高雄市長韓國瑜卻到南投拚選舉，批韓「已經心不在高雄，只想選總統」，韓國瑜的全國競選總部執行長林國正昨要副院長不要只講政治話。陳其邁今對此回應，高雄市在淹水，市長跑去選舉，大家都會有同樣看法，「最重要的還是要問高雄市民，怎麼去看這件事」。

陳其邁說，「民之所欲、長在我心」，假如無心，他也無話可說，針對林國正說，桃園也是颱風災區，市長鄭文燦人在國外，未見陳有任何批評，陳其邁也表示，桃園市長是在日本因公進行城市交流，韓市長是挖樁腳選舉，從市長當選後就忙選舉。尤其救災防災，大家都非常關心，中央或地方首長都要感同災民感受，有些政治口水就不必要了。