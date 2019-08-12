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當面嗆蔡英文撿槍？ 侯友宜：以前當刑警天天帶槍

2019-08-12 16:38聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

蔡英文總統今視察捷運萬大線二期工程，新北市長侯友宜當面酸「之後選舉拜廟無法陪，拚建設則樂意陪」，侯稍早解釋，今天他開心拜託總統要常來新北市，被動變主動，關心新北市政需求；至於外界說侯「撿到槍」，他則笑說，以前刑警天天帶槍，現在當市長沒槍可以配，「好好做事，有些政治語言我不懂。」

侯友宜今天火力全開，不僅說未來蔡英文若為選舉來拜廟，他不會陪同外，還要蔡多做事，且要多主動關心新北市政，不過遭綠委質疑「說法不厚道、不公平，也不符合事實。」侯友宜下午到新北高工勉勵新北國際技能競賽國手，受訪時被問到此事，他說，「我最後講話都是用拜託的，希望總統常常來問建設。」

侯友宜表示，他很開心拜託總統除了到新北拜廟外，最重要跟市民所需的建設結合在一起，所以他才跟總統說「我來八個月，你來兩次」，希望總統多來了解新北建設狀況，新北市人口400萬、土地又是台北的8倍面積，預算卻那麼少，真的需仰賴中央給支持，「我今天誠懇拜託總統多來新北走走、看建設，我一定全力以赴把市政做好。」

至於民進黨立委及議員紛紛在臉書發文聲援中央，侯友宜說，地方本來就要向中央反映自己的需求，但身為中央更應該以「上對下」方式了解地方需求，才是一個負責任的中央，不但要跟地方攜手合作，更要了解地方狀況。

侯友宜說，希望中央可以直接問「侯友宜需要什麼？能不能幫你做什麼？」除了多多支持外，從被動變主動，關心基層第一線作戰的首長們，這是態度問題，所以他才會拜託蔡總統，走選舉沒關係，但一定要常來新北需要什麼，當時選舉對選民承諾，面對問題要有解決的勇氣，「中央若可以更主動了解地方不是更好嗎？」

最後媒體追問是否「撿到槍」，侯友宜表示，「什麼槍？以前刑警天天帶槍，現在當市長，沒有槍可以配，我們好好做事，有些政治語言我不懂，好好做事，好不好？拜託總統多多做事，多到新北來。」

侯友宜今天下午到新北高工勉勵新北國際技能競賽國手。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天下午到新北高工勉勵新北國際技能競賽國手。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜今天上午當面嗆總統，他下午到新北高工勉勵新北國際技能競賽國手，說「我最後講...
侯友宜今天上午當面嗆總統，他下午到新北高工勉勵新北國際技能競賽國手，說「我最後講話都是用拜託的，希望總統常常來問建設。」記者張曼蘋／攝影
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侯友宜

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