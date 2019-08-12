慰留邱顯智 決策委員：時力不斷「被表態」很折磨

2019-08-12 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



時代力量黨主席邱顯智宣布辭去黨主席一職。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 分享 facebook 時代力量黨主席邱顯智今下午突然宣布辭去黨主席一職，預料時代力量明天決策會議將討論新任人選。對此，15位決策委員中的5位決策委員，包括李柏毅、林于凱、徐永明、陳薇仲和陳惠敏，稍晚發出共同聲明表明，希望慰留邱顯智。

共同聲明指出，邱顯智自今年3月1日正式上任以來，所面臨最大也是唯一的挑戰，就是有關2020年台灣的保衛戰。時代力量作為一個戮力於國家正常化及社會改革的年輕政黨，自2015年創黨投入國會選舉，2016年2月1日抱持著「人民的立法院」進入立法院以來，時力一直都是在思考讓台灣成為一個會使各個世代的人，同感生活幸福的獨立國家，所有的工作重心也都是以這樣的想法作為核心價值。而邱顯智也不例外。

共同聲明表示，邱從2015年投入立委的選戰以來，在他身上只看得見他對於理想的堅持以及承擔，即使面對極大的壓力，也仍然為了公平正義的理念而戰、為了撐出空間而戰。從邱顯智2016年在新竹市的選舉結果可以看見，這樣的路線是能夠感動台灣人的、也是時代力量應該積極深化的價值選擇。這也是為什麼，在今年二月的主席選舉時，大家願意支持邱顯智的理由，而這樣的支持，到今日也沒有改變。

共同聲明表示，2020年保衛台灣，原本就是所有堅持台灣主體的人的共識，時代力量竟然要在最近受到質疑、攻擊和不斷的「被表態」，這對在時代力量團隊工作及支持時代力量的每個人來說，不只是不解，更是折磨。保衛台灣，不是任何人的專利，保衛台灣，更不是只有一種路徑。

共同聲明表示，近來邱顯智遭受到許多放話與攻訐，受到很多委屈。但一直用他的溫暖和寬厚，企圖要去解決這樣的困境，協調不同的意見。他也一直信任黨內的每一個人，只看到長處而不是挑缺點，只在意共同信仰的價值而不是分化。很可惜的是，這樣的努力卻仍然不被認可，讓再怎麼陽光、總是以「安安」為發語詞來展開每一段對話的邱顯智，也感到無力了吧。

共同聲明最後指出，戰隊都在，船長不能現在拋下夥伴。長久以來看著時代力量成長的朋友們，遍佈全台各地，大家希望的是時力堅持走下去，而這需要邱顯智繼續領航向前。