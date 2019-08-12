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邱顯智辭黨主席 洪慈庸：下任主席要延續與民進黨對話

2019-08-12 16:08聯合報 記者陳熙文╱即時報導

時代力量黨主席邱顯智下午閃辭，黨內立委洪慈庸（圖）從立院中興大樓辦公室搭電梯下樓...
時代力量黨主席邱顯智下午閃辭，黨內立委洪慈庸（圖）從立院中興大樓辦公室搭電梯下樓，接受媒體記者聯訪。記者林伯東／攝影
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時代力量黨主席邱顯智今下午突然宣布辭去黨主席一職，時代力量立委洪慈庸對此表示，事出突然，她感到非常驚訝，並認為邱提出辭職的兩個理由看起來都不是理由，如今他在時代力量路線尚未釐清的當下就說要離開，她還是不太能夠接受，希望他能夠說明到底承受了什麼樣的壓力。不過要是不能慰留成功，洪慈庸也表示，希望接任的人選能夠延續時代力量與民進黨已經開啟的對話。

邱顯智今下午突然舉行記者會，宣布辭去時代力量黨主席，並稱辭職的理由，是因為立委林昶佐退黨，以及時力不分區立委高潞・以用助理遭指控利用職務之便申請經濟部補助，違反「利益迴避」原則，高潞因此遭紀律委員會除名一事，而負起政治責任。對此，洪慈庸認為，這兩個理由看起來都不是理由。

洪慈庸表示，她到目前為止都希望邱顯智可以再思考一下，邱一路走到這邊，有一些對話已經開啟，也正在努力中，她個人是希望邱顯智繼續留下來，在這個位置上繼續努力，把對話完成，也把2020選戰打完。洪慈庸說，邱顯智這個時間點辭退，她比較不願意去接受，希望他再思量一下。

洪慈庸認為，今天邱顯智講出來這兩個理由，看起來好像都不是理由，而是可能埋在理由之下，可能有一些壓力，她會進一步跟邱顯智了解一下，到底是承受一個什麼樣的壓力，導致他突然要辭職。她表示，沒有鷹派鴿派的問題，現在最主要是時代力量未來路線要怎麼走，今天邱顯智在這個路線上面還沒有釐清就說要離開，她不太能夠接受。

至於她有沒有意願接任黨主席，洪慈庸說，她目前還沒有思考到這裡，但時代力量下一步要怎麼走，都要以國家好為最大的前提，在台灣第一優先的情況下來做下一步的思考。她指出，新任黨主席人選，明天在決策會議上就會拿出來討論，她呼籲黨內的同志，要以國家利益為優先來面對問題。

會不會由前黨主席黃國昌回鍋，洪慈庸說黃現在不是決策委員，按照程序沒有參選資格。而她坦言，時代力量跟民進黨其實過去這段時間合作的狀況，並沒有那麼的充分和順利，邱顯智日前終於開啟一些對話，他認為邱顯智卸下黨主席不會有太大的影響，接下來人選的重點在於如何重啟與民進黨的對話。

時代力量邱顯智洪慈庸

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