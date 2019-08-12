藍營有洪秀柱 綠營點名蘇嘉全、林佳龍學黃信介出征

2019-08-12 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



陳彥斌點名林佳龍、蘇嘉全出戰台中立委第8選區陳彥斌。圖／取自陳彥斌 臉書 分享 facebook 據傳，民進黨中央被強烈建議徵召林飛帆到台中參選北區、北屯區立委，挑戰國民黨的沈智慧。民進黨建黨黨員陳彥斌建議比照國民黨前主席洪秀柱請纓到台南深綠的艱困區參選立委，陳點名立法院長蘇嘉全或台中市前市長林佳龍到台中參選，挑戰國民黨立委江啟臣「不能感動選民，這個黨就不配被期待！」

陳彥斌說，眼看國民黨洪秀柱親征最綠版塊的台南，很多綠營人士也討論民進黨的老將為何不能出征？特別是在藍營氣勢高漲「綠營的選將只能坐享其成，當不分區立委或部會首長嗎？」

陳彥斌表示，如果林飛帆徵召可以被討論，他建議蘇嘉全院長投入他設籍的豐原區立委選舉，力戰國民黨的戰將江啟臣。如果蘇院長被提名與小英搭配副總統，則建議林佳龍出戰江啟臣，台中有可望8個選區，包括現任的蔡其昌、黃國書、何欣純、張廖萬堅、洪慈庸，在棒棒強棒，共伴效應下揮出全壘打！

他表示「一定有很多人認為我在做白日夢，是的，我在做夢！」因為一個政黨如果沒有夢「不能感動選民，這個黨就不配被期待！」

陳彥斌說，想當年（1992）民進黨前主席黃信介都可以御駕親征毫無勝選希望的花蓮選區立委，結果因國民黨作票而獲勝。蘇嘉全、林佳龍為何不能出馬參選？

陳彥斌是民進黨建黨黨員，曾任蘇嘉全丶林佳龍競選台中市長的文宣組召集人。