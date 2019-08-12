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影／邱顯智辭時力主席 林昶佐：尊重

2019-08-12 15:11聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

時代力量黨主席邱顯智中午拋出震撼彈，宣布辭去黨主席職務，已經退黨的立委林昶佐下午受訪時表示，尊重他的決定，並說邱顯智這幾個月也是辛苦了。同時，林昶佐也說，已經退黨不好去介入或是說什麼，做為一個黨外人士，他表示尊重和祝福。

另外，被問到民進黨點名由卓榮泰對決國民黨費鴻泰，林昶佐覺得「這是一個奇招」，但也強調這是「卓主席自己要去考量」。

時代力量黨主席邱顯智宣布辭去黨主席，已經退黨的立委林昶佐下午受訪時對此做出回應。...
時代力量黨主席邱顯智宣布辭去黨主席，已經退黨的立委林昶佐下午受訪時對此做出回應。記者王彥鈞／攝影
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林昶佐邱顯智時代力量

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