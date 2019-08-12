影／邱顯智辭時力主席 林昶佐：尊重

2019-08-12 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



時代力量黨主席邱顯智中午拋出震撼彈，宣布辭去黨主席職務，已經退黨的立委林昶佐下午受訪時表示，尊重他的決定，並說邱顯智這幾個月也是辛苦了。同時，林昶佐也說，已經退黨不好去介入或是說什麼，做為一個黨外人士，他表示尊重和祝福。