邱顯智辭黨主席 支持者：時代力量變國運昌隆黨？

2019-08-12 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



時代力量黨主席邱顯智昨天在中央黨部舉行記者會，宣布即刻辭去黨主席職務。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 時代力量今天臨時舉行記者會，黨主席邱顯智表明為立委林昶佐退黨及不分區立委高潞・以用助理控利用職務之便申請經濟部補助，正式決定辭去黨主席的職務，負起政治責任；時力立委黃國昌在臉書以「顯智，辛苦了」表示肯定，不過在邱顯智臉書卻多名網友把矛頭指向黃國昌，並認為時力只剩國昌黨囉！那毀了！

邱顯智表示他辭職的原因有二：一是這幾個月來，他努力希望能夠團結黨內，把大家團結在一起，希望透過對話來凝聚黨內共識，去異求同，在堅守台灣主權的前提下，也能保有黨的自主性，對執政黨做實質有效的監督，但他認為很遺憾的，還是發生時力立委林昶佐退黨的憾事，顯然他的努力未足以令黨內部分人士信服，也未足以促成內部不同意見的有效對話，他對此感到萬分遺憾，也應該負起政治責任。

第二個原因是，時代力量發生不分區立委高潞・以用的事件（時代力量立委高潞・以用的助理遭指控利用職務之便申請經濟部補助，違反「利益迴避」原則，經時力紀律委員會決議將高潞除名），雖然紀律委員會明快的調查和處理，並於上周四完成裁決書，予以除名，但就這樣的事件，已經對黨的聲譽蒙塵。

邱顯智發表聲明後，黃國昌在臉書寫上「每一分、每一秒，都堅定捍衛時代力量的理念。從未為個人利益交換，而背棄時代力量的價值。顯智，辛苦了。」，表示肯定邱顯智對時力的貢獻 。

但有網友除了肯定邱顯智，並鼓勵他留在時力，轉戰新竹、桃園、台中打拚外，更把矛頭指向黃國昌，指邱辭主席後，整個黨被黃國昌綁架，但看來黃國昌根本不覺得是他自己有問題，繼續這樣下去，時代力量差不多泡沫了！時代力量大概是用90%的力氣在制衡民進黨，用1%的力氣在對抗國民黨，耍盡個人主義！ 還想找郭台銘談理念！ 果然是國運昌隆黨？

也有網友說，時代有很多優秀人才，可戰立委，黃國昌爛掉了！算計太多，衝過頭，個人鋒芒畢露沒有替黨想，邱顯智辭職，錯不在邱！罪魁禍首是黃國昌、徐永明。也有人說，時力解散吧，時代力量已經失去初衷了。