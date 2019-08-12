陳宏昌嗆韓挺英 被報請開除黨籍非首次

2019-08-12 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



蔡英文總統昨到新北蘆洲湧蓮寺參拜時，湧蓮寺主委、國民黨中評委陳宏昌重話批韓國瑜、更呼籲力挺蔡英文，引來不少藍營支持者批評，也被區黨部報請開除黨籍。陳宏昌曾任第2到第5屆立委，由於舅舅是聯邦集團、自由時報創辦人林榮三，被曾前總統陳水扁提名監委，在國民黨內本土派色彩濃厚，曾屢屢站在黨內主流意見對立面，引發開除黨籍爭議，也非首次。

63歲的陳宏昌是三重幫「陳家班」大老陳萬富的兒子，陳萬富曾任台北縣議長、蘆洲鄉長，在地方政治實力雄厚，而陳宏昌的3位舅舅，分別是宏國集團創辦人林堉琪、宏泰集團創辦人林堉璘、聯邦集團創辦人林榮三。陳的妹妹也分別嫁給前立委劉炳華、前新莊市長許炳崑，政商勢力龐大。

1992年陳宏昌接棒父親步入政壇，當選第2屆立委，不過立委任內曾多次在核四停建、高鐵案等重大議題上，與藍營主流意見對立，甚至跑票。也由於林榮三外甥的色彩，一向被歸類親李登輝的本土派。

2004年前總統陳水扁競選連任時遭遇三一九槍擊案，當時行政院提出三一九真調會條例覆議案被泛藍否決，但陳宏昌當時未出席投票，也曾被報請黨中央予開除黨籍。

陳水扁總統連任成功，提名監委也納入陳宏昌，遭外界質疑扁是意圖分化在野黨，最後國民黨以立院多數予以拒審，陳宏昌因而監委夢碎，此後即淡出政壇，與國民黨漸行漸遠。