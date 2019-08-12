唐德明：嘲諷韓國瑜的人 都是選舉大外行

2019-08-12 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜日前接受電視專訪時表示，選舉的最大祕密就是「票多的贏、票少的輸」。此話一出，引發熱議。國民黨文傳會顧問唐德明今透過臉書表示，候選人如何選擇在「對的時間」，做「對的事情」，傳遞「對的訊息」，進而能夠比競爭者「票多」，這就是贏的策略，也是選舉的最大秘密。

唐德明說，許多韓黑像是撿到槍一樣大肆嘲諷，也有人只看表面文字就批評韓國瑜，甚至人云亦云，暴露自己對於選舉操作的無知。事實上，韓國瑜說的完全正確，只不過他是直接跳到結論而已。

他指出，也許只從文字上來看，「票多的贏、票少的輸」，好像是理所當然的廢話，但問題在於憑什麼甲候選人的票會比乙候選人多？為什麼選民要把票投給甲候選人而不是乙候選人呢？搞清楚這些贏的人，票是從哪裡來的？才能據以制定選舉策略，進而爭取自己成為「票多」的人，這就是韓國瑜所說「選舉最大秘密」的真正含義。

唐德明表示，就像同樣一個蔡英文，為什麼2012年大選會輸，2016年卻又贏了？其中牽涉到天時、地利、人和，以及各種選戰策略的運用。候選人想要「票多」勝選，不是躺著等當選，需要下得功夫甚多且深，絕對不是那麼理所當然。選舉專家常常喜歡借用愛因斯坦的相對論公式「 E＝mc2」，來解釋競選活動的成效。

唐德明說，所謂E是能量（energy），M是訊息（message），C是競選活動（campaign）。整個公式的意義就是，競選活動所產生的能量，是來自於候選人所傳遞的訊息，乘以競選活動的平方。也就是說，候選人本身以及透過各種管道傳遞給選民的訊息，如果是正面的，則競選活動做得愈多，產生的競選能量愈大，愈能夠「票多」。

反之，如果候選人的人格特質或行為，以及傳遞給選民的訊息，讓選民感覺負面，則做得愈多選民愈討厭，一旦競選能量成為負數，自然就會「票少」。因此，候選人如何選擇在「對的時間」，做「對的事情」，傳遞「對的訊息」，進而能夠比競爭者「票多」，這就是贏的策略，也是選舉的最大秘密。

唐德明質疑，批評或者嘲諷韓國瑜的人，有些別有居心，有些只是膝反射式的回應。但韓國瑜去年能在劣勢中，打贏民進黨長期執政的高雄市市長選戰，甚至掀起一股韓流狂潮，他怎麼可能會是選舉門外漢？如果沒有本事打贏去年那樣的選戰，又有什麼資格在選舉事務上評論韓國瑜？或許這就是所謂的「夏蟲不可語冰」，因為夏蟲只是快樂的鳴叫而已。