邱顯智辭時力黨主席：為二原因負起政治責任

2019-08-12 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



時代力量黨主席邱顯智昨天在中央黨部舉行記者會，宣布即刻辭去黨主席職務。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

時代力量今臨時舉行記者會，黨主席邱顯智表明，正式決定辭去黨主席的職務，負起政治責任。

邱顯智表示，他辭去職務的原因有二：一是這幾個月來，他努力希望能夠團結黨內，把大家團結在一起，希望透過對話來凝聚黨內共識，去異求同，在堅守台灣主權的前提下，也能保有黨的自主性，對執政黨做實質有效的監督，但他認為很遺憾的，還是發生時力立委林昶佐退黨的憾事，顯然他的努力未足以令黨內部分人士信服，也未足以促成內部不同意見的有效對話，他對此感到萬分遺憾，也應該負起政治責任。

另外，他表示，七月卅日，時代力量發生不分區立委高潞・以用的事件（時代力量立委高潞・以用的助理遭指控利用職務之便申請經濟部補助，違反「利益迴避」原則，經時力紀律委員會決議將高潞除名），雖然紀律委員會明快的調查和處理，並於上周四完成裁決書，予以除名，但就這樣的事件，已經對黨的聲譽蒙塵。

邱顯智表示，高潞・以用既然列為時代力量不分區立委第一名，政黨就應該要對此負責面對，如今黨內調查程序跟裁處，階段性工作已經在上周四結束，他認為作為黨主席，這個黨對此負責的最適切方式，當然就是由他來負起政治責任。

時代力量表示，邱顯智辭職後，將由決策委員會討論決定下一任黨主席。而林昶佐的退黨程序也已經完成。