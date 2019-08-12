鞠躬致歉支持者 邱顯智宣布辭去時代力量黨主席

2019-08-12 13:21 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林伯東 ╱即時報導



時代力量黨主席邱顯智下午在中央黨部舉行記者會，宣布即刻辭去黨主席職務，並鞠躬向支持者致歉，而後續代理黨主席人選皆未公布。

【中央社／台北12日電】

時代力量黨主席邱顯智今天中午宣布辭去黨主席職務，他說，為了時代力量連日的紛擾，以及支持者的疑慮與失落，負起政治責任，期待新任主席繼續開創出路。

時代力量今天中午突然發布採訪通知，預告將有重大發表；邱顯智說，之所以辭黨主席，主要是在時代力量立委林昶佐退黨後，讓他覺得自己的努力無法讓人信服，以及不分區立委高潞．以路事件，讓時力的聲譽蒙塵等。