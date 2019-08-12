陳柏惟：蔣介石才是空降始祖 藍營：他不知民眾關心什麼

2019-08-12 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨與台灣基進黨合作，在台中第二選區共推陳柏惟，他對被稱「空降」台中有新解，指蔣介石與蔣經國70年前來台才是空降始祖，如果國民黨候選人每個都是在出生地參選，那他就退選，批評他「空降台中」根本假議題。陳柏惟將應戰國民黨立委顏寬恒。顏陣營說，他不曉得民眾關心的是什麼，對此不回應。

民進黨台中市黨部主委何明杰強調，這次與台灣基進合作，抗中保台是共同目標，要讓台中成為政黨合作抗中大聯盟的最佳典範，另將立委洪慈庸及陳柏惟團隊，納入總統蔡英文台中競選總部運作，擴大抗中保台力量。

民進黨台中市黨部、市議會黨團成員陪陳柏惟舉行記者會，推薦一款長效3Q膠囊「消炎（顏）」、「袪寒（韓）」、「止痛（統）」保障不傷身、抗中保台。民進黨市黨部主委何明杰、立委第2選區轄內5位市議員李天生、陳世凱、楊典忠、林德宇、張家銨，另邱素貞、黃守達、曾朝榮、陳淑華、江肇國、張玉嬿、蔡耀頡、賴佳微、張耀中、賴佳微等人。

陳柏惟指出，第一次與黨團成員見面，讓他有戀愛且回到故鄉的感覺。他說，很多人質疑他是空降的，他認為自己很快就會變成在地人，會很用心做功課跑基層。