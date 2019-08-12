挑戰艱困選區？羅文嘉「擅長當橋」、林飛帆無規劃

2019-08-12 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨秘書長羅文嘉是否願意挑戰艱困選區？羅表示，他扮演的應該是連結世代的橋，達成抗中保台目標，若要橋站上第一線，也沒有什麼不可以，但他認為，自己最擅長還是擔任橋的角色。記者／許正宏攝影 分享 facebook 2020總統立委選舉，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，民進黨9月起就會展開特別預算啟動「青年競選總部」。羅今天也宣布新人事，延攬3名年輕黨幹部，包括黨中央客家部主任由政治受難者魏廷朝之女魏筠出任；太陽花學運青年吳濬彥、宜蘭前縣議員薛呈懿擔任青年部發言人。

對於國民黨前主席洪秀柱將代表國民黨挑戰台南艱困選區，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘林飛帆是否也願意挑戰艱困選區？羅表示，黨中央希望讓年輕世代，慢慢扮演更重要角色，他扮演的應該是連結世代的橋，達成抗中保台目標，若要橋站上第一線，也沒有什麼不可以，但他認為，自己最擅長還是擔任橋的角色。

對於是否挑戰艱困選區？副秘書長林飛帆則表示，他個人目前沒有任何選舉的規劃，接下副秘職務，就是要爭取更多年輕人有發揮空間、投入政黨，還有讓民進黨的不分區、政黨票可以增加，目前沒有選舉規劃。

另外，對於行政院前院長賴清德與前總統陳水扁會面，兩人還共同舉杯為台灣祈福，對於蔡總統與賴前院長何時見面？羅表示，這部分他也不知道，也無法代表發言，對於黨內整合是否有問題？羅表示，從賴院長初選過程的君子風度，初選結束也致電蔡總統表達全力支持，根據他的了解，賴院長會參與、並協助民進黨打2020這場關鍵選戰，「會與我們站在一起，要對我們有信心。」至於見面，應該只是技術問題。