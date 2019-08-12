挑戰艱困選區？羅文嘉「擅長當橋」、林飛帆無規劃
2020總統立委選舉，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，民進黨9月起就會展開特別預算啟動「青年競選總部」。羅今天也宣布新人事，延攬3名年輕黨幹部，包括黨中央客家部主任由政治受難者魏廷朝之女魏筠出任；太陽花學運青年吳濬彥、宜蘭前縣議員薛呈懿擔任青年部發言人。
對於國民黨前主席洪秀柱將代表國民黨挑戰台南艱困選區，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘林飛帆是否也願意挑戰艱困選區？羅表示，黨中央希望讓年輕世代，慢慢扮演更重要角色，他扮演的應該是連結世代的橋，達成抗中保台目標，若要橋站上第一線，也沒有什麼不可以，但他認為，自己最擅長還是擔任橋的角色。
對於是否挑戰艱困選區？副秘書長林飛帆則表示，他個人目前沒有任何選舉的規劃，接下副秘職務，就是要爭取更多年輕人有發揮空間、投入政黨，還有讓民進黨的不分區、政黨票可以增加，目前沒有選舉規劃。
另外，對於行政院前院長賴清德與前總統陳水扁會面，兩人還共同舉杯為台灣祈福，對於蔡總統與賴前院長何時見面？羅表示，這部分他也不知道，也無法代表發言，對於黨內整合是否有問題？羅表示，從賴院長初選過程的君子風度，初選結束也致電蔡總統表達全力支持，根據他的了解，賴院長會參與、並協助民進黨打2020這場關鍵選戰，「會與我們站在一起，要對我們有信心。」至於見面，應該只是技術問題。
羅文嘉表示，黨內人事調整，之所以增加兩位發言人，除了增加戰力，也是因目前四位發言人中，部分會投入區域立委選舉，包括發言人周江杰可能轉戰新竹第二艱困選區，預計8月21日下一次中執會，艱困選區人選會陸續完成，這次的人事佈局也是為未來選戰機動調整。另外，羅也提到，928民進黨黨慶、全代會，當天會有兩大現場，包括圓山、及中央黨部前，陸續黨都在規劃中。
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