喊話蔡英文「要做事情」 侯友宜：以後選舉我不能陪你

2019-08-12 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



蔡英文總統今天到新北市視察捷運萬大線二期工程，交通部長林佳龍、新北市長侯友宜等人都到場，侯友宜致詞時態度強硬地說，「昨天沒陪總統拜廟很抱歉 ，但我要說你以後選舉來拜廟，我不能陪你，但來拚建設我一定陪你，希望總統不要誤會，我們一起拚好嗎？」

由於蔡英文昨天整天幾乎都在新北市參拜宮廟，侯友宜未現身。侯今天表示，今天用歡喜的心情，看到總統來新北市，看未來建設往哪走，昨天總統來新北市來拜神，神一定要拜，但人在做、天在看，做比較重要，「人要拜神，要做事情。」

「我要跟總統說抱歉，我做我的事，你拜你的神。」侯友宜強調，新北捷運萬大二期都在新北市，市長要付完全的責任，要中央給予滿滿的支持，如火如荼都是大花錢的事情，二期一定要在117年完工。

侯友宜多次向蔡英文喊話，總統一定要做事情，只有做事情，才是對選民的承諾，他永遠記得總統說謙卑再謙卑，而他只有「拜託再拜託」，希望中央能協助地方。