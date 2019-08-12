陳宏昌影射酸韓須3天內道歉 韓辦林國正下午3點說明

2019-08-12 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



現任國民黨中評委陳宏昌，日前以蘆洲湧蓮寺主委身份，全程陪同蔡英文總統於湧蓮寺參拜，還在言談中涉指國民黨提名總統參選人韓國瑜的爭議言論，韓辦要求陳3天內道歉，否則不排除提告。

韓國瑜競選總部今表示，將委請律師寄發存證信函，要求陳3天之內道歉，否則將對此提出法律訴訟。