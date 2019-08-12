洪秀柱有意參選台南立委 讓藍軍基層士氣大振

2019-08-12 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國民黨「柱柱姐」洪秀柱把戶口遷到台南第六選區，台南市議會國民黨團今天表示，柱柱姐的勇氣讓基層士氣大振，這幾天許多人都搶著要捐錢、捐物資，幫柱柱姐助學，希望周三中常會能盡快通過提名。

上午台南市立委6個選區中國民黨提名的4位候選人及議會黨團成員共同召開記者會，表示自從柱柱姐上周丟下南下參選震撼彈之後，這幾天台南基層支持者士氣大振，有人主動幫忙豎立T吧、還有很多網友在網路上發布柱柱姐加油的訊息，大家瘋狂的傳閱。

參選第四選區立委的現任議員 林燕祝表示，這幾天簡訊跟電話都接不完，很多人搶著要當柱柱姐的志工，還有人要捐錢、提供住宿汉看板等、大家都被柱柱姐的精神感動，希望從柱柱姐開始，讓台南有翻轉綠地變藍天的機會。

議會黨團書記長同時也是參選立委第一選區的蔡育輝表示，台南是深綠的天下，藍軍奮鬥相當困難，過去甚至都嚇到不敢出來選，但相信這次在柱柱姐的帶動之下，不僅總統的選票一定能夠有成長，也有機會搶下立委的席次。

黨團表示，希望本週三國民黨中常會能夠盡快通過洪秀柱的立委提名。