全球首創！總統府住一晚還附小管家 陸客也歡迎

2019-08-12 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



中華文化總會今公布「來去總統府住一晚」活動條件，除了是年滿20歲且非持有中華民國國籍的旅客，名額也限制10組，並希望參與活動的旅客能是擁有百萬點閱率的外國網紅，最快能在10月份就迎來第一組旅客。這條件是否代表陸客也能來？總統府發言人張惇涵表示，說想要認識台灣美好、體驗台灣魅力的國外旅客都歡迎。

為了拚觀光與台灣能見度，中華文化總會與總統府、交通部觀光局等合作「來去總統府住一晚」活動，預計徵選10組國外旅客體驗夜宿總統府，報名資格為年滿20歲且非持有中華民國國籍，並要在來去總統府住一晚官網上傳自我介紹短片、完整旅遊企畫書，以及提供個人公開的社群平台網站連結等資訊報名參加，由知名文化評論者詹偉雄、行腳作家吳鳳，知名旅遊部落客許傑擔任評審。

張惇涵指出，免費體驗一晚的住宿空間，位於總統府園區的力行樓，是一棟兩層樓建築的備勤室，一眼可看到已經歷時100年的總統府主建築，住宿部分約14坪的空間正在修繕當中，預計8月底完成，最快光輝的10月能迎來第一組國際旅客。

文化總會副秘書長李厚慶表示，「來去總統府住一晚」報名方式首先要錄製一支自己的宣傳影片，並回答為何想來台灣？台灣吸引你的地方在哪裡？以及為何要讓評審選你？等三個問題，活動自今日起開始報名，月底截止，且獲選的旅客將從機場就有小管家接待，入住與退房時間暫定是下午3時與翌日11時，但翌日5時就會有升旗等府內導覽。

媒體追問這活動條件是否代表陸客也可以參加？張惇涵指出，這次活動規範是透過這樣免費的體驗行銷台灣，規則是非持有中華民國護照都歡迎來到台灣，當然是希望說想要認識台灣美好，體驗台灣魅力的國外旅客都歡迎。

詹偉雄指出，這是一個很酷的活動，因為總統府不是普通的地方，有百年歷史經歷過動盪起伏歲月，進到這個空間同時會遭遇到時間，他的品選角度注重遞件者的描述運用身體力量的多寡與深度，如果可以淋漓盡致感受到人文意念，將會是活動顯赫的主角。