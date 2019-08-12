林飛帆挑戰沈智慧？綠營：有抗中保台意識的都可談

2019-08-12 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨台中市立委第五選區（北區、北屯區）目前還未決定徵召或提名人選，挑戰國民黨的現任立委沈智慧。之前傳出民進黨副秘書長林飛帆是被推薦人選之一，市黨部主委何明杰今天說，目前綠營已組「保台抗中」大聯盟，提出守護台灣主權的概念，黨中央「已擴大徵詢的對象」 目前有意願的「不在少數！」，林飛帆也是考慮人選之一，另交大生醫工程系助理教授莊競程也爭取參選。

何明杰說，現在台護台灣意識決醒， 民進黨會考慮「立場一致」的參選人都有合作空間，擴大聯盟機制。民進黨最後一波提名在8月底前會決定。

媒體問何明杰會考慮林飛帆嗎？林主委表示這是黨中央的職權，且中央應比較清楚狀況。他說，林飛帆是非常優秀的人才，來台中選當然很好，但林負有輔選大任，他只能說「不會排除」目前友黨也有接觸，人選還不少。

目前可能有意參選，爭取浮出檯面的包括40歲莊競程，他畢業於台灣大學生醫工程系，目前擔任交通大生醫及電機工程助理教授，是北屯區資深議員曾朝榮的姪子。

民進黨原屬意徵召曾朝榮，但他認為已近60歲，應該培植年輕新人。原有意爭取徵召的包括市議員謝明源、前市議員劉國隆，謝雖登記後撤回。

民進黨副秘書長林飛帆。 記者許正宏／攝影 分享 facebook