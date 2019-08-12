郭柯王會面近期登場 三方幕僚本周先見面溝通

2019-08-12 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



針對郭、柯、王3方會面一事，台北市長柯文哲昨受訪表示，既然大家都這麼關心，也許應該找個時間坐下一起談一談，至於會面規劃，還要請3方幕僚安排。郭台銘辦公室回應，目前已接到柯文哲幕僚來電，本周3方幕僚將會會面先溝通，之後再規劃3人見面細節。

郭台銘辦公室上午表示，昨天柯文哲公開說了幕僚應該可以先行會面溝通彼此間的想法後，郭陣營已有接到柯市長方面來的電話，經過彼此電話聯繫後，不排除本周之內會找機會相互溝通瞭解一下。