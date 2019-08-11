柯文哲稱公股銀行董座貪錢 蔡英文競辦要求道歉

2019-08-11 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



阮昭雄。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 各黨備戰2020大選，硝煙味已瀰漫。蔡英文總統競選辦公室今天首度針對剛組成的台灣民眾黨作出回應，發言人阮昭雄表示，柯文哲今天（11日）稱有「公股銀行董事長每個人都貪多少錢，要去募多少錢，算一算幾十億」，甚至影射作為選舉費用，若不提出證據請道歉。

阮昭雄表示，貪汙是法律上的重罪，柯主席繼日前謊稱總統「身邊的人都貪汙」後，現在再次做出嚴重指控，慎重起見，請柯主席即刻向各界說明掌握的相關案情，並檢具證據交司法單位偵辦，「只要屬實，我們絕對支持查辦到底。若提不出證據，也請柯主席正式向所有蒙受不白之冤的相關人表達歉意，不能再以個人說話風格卸責。」

【中央社台北11日電】

媒體報導，台北市長柯文哲談到選舉造勢花費時指出，不希望聽到有銀行董事長、每個人都要貪多少錢、募多少錢。總統蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄說，若屬實，支持查辦；若無證據，柯文哲應道歉。

蔡總統昨天到高雄造勢、得到醫界支持。ETtoday報導，柯文哲今天在台南被問到此事，他說，「我不希望都聽到那個銀行董事長、每個人都要貪多少錢、募多少錢，算一算，哇！都十幾億，這不好嘛！其實這種選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始，這才是我的信念」。

阮昭雄晚間透過聲明表示，貪污是法律上的重罪，柯文哲繼日前謊稱總統「身邊的人都貪污」後，現在再次做出嚴重指控，慎重起見，請柯文哲即刻向各界說明掌握的相關案情，並檢具證據交司法單位偵辦，只要屬實，絕對支持查辦到底。若提不出證據，也請柯文哲正式向所有蒙受不白之冤的相關人表達歉意，不能再以個人說話風格卸責。