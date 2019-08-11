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立委資格保衛戰 高潞・以用提「確認黨員資格存在之訴」

2019-08-11 20:37聯合報 記者陳熙文╱即時報導

時代力量立委高潞・以用。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
時代力量立委高潞・以用。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
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時代力量立委高潞・以用的助理日前遭指控利用職務之便申請經濟部補助，違反「利益迴避」原則，經時力紀律委員會決議除名後，高潞日前「解編」國會辦公室，計畫籌組調查小組釐清案情。然而，高潞今發出聲明稿指出，她超過4天仍未收到黨中央的裁決理由書，因此將在明天向黨中央請求交付裁決理由書，同時循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序，請求繼續保有黨籍及不分區立委身分。高潞也在今天至台北地方法院提出「聲請定暫時狀態之處分」，以及「確認黨員資格存在之訴」。

對此，時代力量發言人李兆立表示，裁決理由書仍「送達中」。

高潞上周解編國會辦公室，並確定時代力量紀律委員已在8月6日將其除名，無須透過黨代表大會決定。她今天透過聲明稿表示，時代力量針對她的黨籍與不分區立法委員的黨紀處分，均因嚴重違背黨內規章所定程序而完全不生法律效力，她將分循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序請求繼續保有黨籍及不分區立委身分，並希望透過司法程序，「聲請定暫時狀態之處分」，以及「確認黨員資格存在之訴」。

聲明稿指出，依據時力規章規定，黨紀處分自紀律委員會所作裁決確定當天起算，且黨紀處分書必須做成書面並向受處分人完成送達，才具備效力，不過自紀律委員會8月6日做出開除決議後，直到今天已經超過4日，仍未收到來自時力所發的文件，因此將在明天向黨中央請求交付裁決理由書。

聲明稿並指出，依照時力黨章，保障受處分人有20天申訴期間，因此她除了在 8日記者會明白敘述抗辯理由外，將依照「時代力量黨章」、「時代力量紀律裁決規章」與「立法委員行為法」、「政黨法」、「人民團體法」以及「憲法」，所賦予的法定救濟權利，尋求救濟管道。

時代力量高潞不分區立委
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