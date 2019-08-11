影／人氣不減 韓國瑜赴南投參拜支持者擠爆廟埕

2019-08-11 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今到南投縣展開廟宇參拜行程，下午走訪南投市城隍廟、草屯鎮惠德宮和敦和宮，之後驅車直奔埔里鎮媽祖廟、魚池鄉文武廟，除上香參拜外，也致詞與支持者互動，更為立委許淑華和馬文君拉抬選情。

韓在南投城隍廟時說，再美麗的鳥沒有兩隻翅膀也不能飛，面對2020大選，第一隻翅膀就是立法院，因此懇請鄉親支持馬文君和許淑華連任，另一隻翅膀就是總統大選，因此他高聲疾呼盼民眾支持，全程親和力十足，拉近和選民距離。

之後在埔里媽祖廟痛批民進黨政府「完全執政」得「完全負責」，各行各業都有夠艱苦，弄垮南投縣最關鍵的觀光產業，農業豐收卻賣不出去，工業關稅也沒優惠，面對政府貪汙「歪哥」，民眾無能為力，只能用手中的選票讓無能政府下台。

韓國瑜廟宇參拜最後一站到魚池鄉文武廟，但他到場後與民眾打招呼、參拜，接受廟方致贈「青龍偃月刀」，前後停留不到20分鐘，且取消後續在魚池用餐的行程，就快閃離去；引發外界懷疑，現在才想到高雄，而要趕回去坐鎮瞭解災況。

對此，也在現場的韓國瑜競選總部副執行長、立委許淑華則解釋，今天行程本來就預計在下午5時左右會結束，晚餐雖有規劃，但韓本來就預定沒要留下來用餐，高雄那瑪夏災情也都有掌握，不能說是因此趕回去，而是按照原定行程在走。