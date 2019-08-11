韓國瑜兩度閃躲手搖飲表態風波 競總發聲明救火
高雄市長韓國瑜總統大選今到南投縣展開廟宇參拜之旅，並與地方民意、產業代表座談，會後媒體聯訪提問，台灣手搖飲店近期受「反送中」波及接連被逼表態「親中」的看法時，韓兩度閃躲不願正面回應，下午才透過競選辦公室發表聲明。
韓今下午聯訪時，有媒體率先提問，手搖飲業者在中國做生意卻被逼對一中表態，韓立刻回應「謝謝」，並質問有沒有其他問題；最後仍有媒體再次提問，提及因「反送中」逼業者陸續表達「親中立場」，韓急回是一樣問題，統一發聲明回答。
韓國瑜競選辦公室今下午針對手搖茶飲店「親中立場」表態風波擴大對外公開發表聲明，指出「政治不應介入企業經營與庶民生活」，且「政治過度介入市場運作，會傷害經濟發展和國民的經濟所得，也影響兩岸和平發展和人民間互信。」
而韓國瑜競選辦公室回應聲明全文如下：
近年來許多台灣知名餐飲品牌陸續將經營版圖擴及兩岸四地，對於台商勤勞、勤儉的精神，持續為台灣創造經濟效益，各界應該給予更多的支持與鼓勵，避免造成情緒對立。
現階段兩岸四地都處在政治轉型，我們主張政治不應介入企業經營與庶民生活，應該提供企業純淨的經營環境，政治和民眾消費分離，避免要求企業做政治表態。也希望網友善用愛國熱情，多多支持和包容在外打拼國人，這才是一個成熟社會應有的作為。
政治過度介入市場運作，除了會傷害經濟發展和國民的經濟所得外，也會影響兩岸關係的和平發展與人民之間的互信。
在全球政經秩序重大變遷的當下，更需要共同努力讓愛與包容不光是口號，而是社會和諧的共同實踐。
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