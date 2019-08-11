韓國瑜兩度閃躲手搖飲表態風波 競總發聲明救火

2019-08-11 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜總統大選今到南投縣展開廟宇參拜之旅，並與地方民意、產業代表座談，會後媒體聯訪提問，台灣手搖飲店近期受「反送中」波及接連被逼表態「親中」的看法時，韓兩度閃躲不願正面回應，下午才透過競選辦公室發表聲明。

韓今下午聯訪時，有媒體率先提問，手搖飲業者在中國做生意卻被逼對一中表態，韓立刻回應「謝謝」，並質問有沒有其他問題；最後仍有媒體再次提問，提及因「反送中」逼業者陸續表達「親中立場」，韓急回是一樣問題，統一發聲明回答。

韓國瑜競選辦公室今下午針對手搖茶飲店「親中立場」表態風波擴大對外公開發表聲明，指出「政治不應介入企業經營與庶民生活」，且「政治過度介入市場運作，會傷害經濟發展和國民的經濟所得，也影響兩岸和平發展和人民間互信。」

而韓國瑜競選辦公室回應聲明全文如下：