親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨整合困局
總統大選觀測站
洪秀柱台南參選
柯文哲組民眾黨
利奇馬颱風離台
政治
軍事
綜合

南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

板橋慈惠宮拜媽祖求選舉順利 蔡英文：台灣主權守得住

2019-08-11 17:47聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

蔡英文總統今天下午接連到板橋接雲寺、慈惠宮參拜，現場擠滿熱情支持者。蔡英文表示，她來祈求媽祖可以保佑國家平安，希望這次選舉也可以順利，以前選新北市長、選總統時競選總部放板橋，她對板橋感情很深厚，大街小巷都去過，再給她四年時間，台灣會很不一樣，主權一定守得住。

蔡英文表示，板橋這地方有許多建設的需要，立委們也都有在爭取預算，像是板橋停車場，前瞻基礎建設也有編預算，給板橋人民有停車位可使用，新北市長侯友宜也曾跟她說，未來希望可多一些都更、社會住宅，讓都市發展更進一步，她則回「不論黨派一起合作，把新北市建設得更好。」

由於慈惠宮是鴻海集團創辦人郭台銘的發跡廟，蔡英文致詞時也特別提到她對板橋感情深厚，她說，以前選新北市長、選總統時競選總部放在板橋，板橋對她非常有意義，大街小巷都去過，這次回慈惠宮除了給媽祖拜拜外，也向大家報告，這3年多認真打拚做事情的政績一一出現。

蔡英文表示，不論是長照2.0、為年輕人養兒育女，最重要是經濟成長、最大規模減稅，過去2年都有盈餘沒有赤字，明年編列平衡預算，是22年首次有中央政府敢做這件事，不但拚經濟，也照顧人民，最重要是不債留子孫。

蔡英文強調，她在前3年打下的基礎，可以供未來10年的需要，拜託大家再給蔡英文四年時間，台灣會很不一樣，經濟發展更好，台灣國防實力更好，主權一定守得住，「有蔡英文在，台灣代代相傳民主自由。」

蔡英文稍早到板橋慈惠宮參拜，表示這次回慈惠宮除了給媽祖拜拜外，也向大家報告這3年...
蔡英文稍早到板橋慈惠宮參拜，表示這次回慈惠宮除了給媽祖拜拜外，也向大家報告這3年多他們很認真打拚做事情。記者張曼蘋／攝影
分享
蔡英文到板橋慈惠宮參拜，表示她對板橋感情深厚，對她意義非常大。記者張曼蘋／攝影
蔡英文到板橋慈惠宮參拜，表示她對板橋感情深厚，對她意義非常大。記者張曼蘋／攝影
分享

蔡英文
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／足球隊小球員問這問題 蔡英文頓了一下

2019-08-11 16:54

私菸案懲處有親疏之別？國安局否認

2019-08-11 16:03

賴清德與陳水扁一起喝下午茶 兩人上衣還撞色

2019-08-11 17:47

民進黨新人事 魏廷朝女兒魏筠掌客家部

2019-08-11 17:46

影／踩場郭台銘發跡地 蔡英文:我當總統一定守住主權

2019-08-11 17:41

支持同婚稱台為中國一省 外交部：聯合國誤導國際視聽

2019-08-11 15:16

兼任韓國瑜競總主委？ 侯友宜：一心一意拚建設

2019-08-11 14:29

蔡英文明看捷運樹萬線 侯友宜：新北很需總統多支持

2019-08-11 14:01

聯合國挺同婚再稱台灣為中國一省 吳釗燮：又搞砸了

2019-08-11 13:35

長照3.0政策近期推出 衛福部次長訪華府

2019-08-11 13:28

再砲三立「為何永遠不放過我們」 陳佩琪要柯文哲提告

2019-08-11 12:44

韓國瑜拚選舉綠營批豪雨救災混亂 高市府：分層負責

2019-08-11 12:32

蔡英文：有我在 台灣不會是第二個香港

2019-08-11 11:54

影／蔡英文湧蓮寺參拜 表示我們一定不會是第二個香港

2019-08-11 11:43

那瑪夏豪雨停班課 綠議員批韓國瑜南投拜票鐵心不顧

2019-08-11 11:38

看一芳茶飲事件 柯文哲：未來一定「會出事」

2019-08-11 11:01

失言「馬種下惡果」 彭啟明道歉：未來更謹言鍵盤

2019-08-11 09:47

劉仕傑：抵制不喜歡品牌 情緒推到極致很危險

2019-08-11 09:29

政府將推長照3.0 衛福部次長訪美交流談長照

2019-08-11 06:49

林國慶鬆口 願參選嘉縣立委迎戰民進黨陳明文

2019-08-11 03:23

稱妙天如直呼敦義？ 國會政黨聯盟正名「悟覺妙天」

2019-08-11 03:04

「對台政策檢討」25年 民間推駐美代表處更名

2019-08-11 00:11

備戰2020再添新血 闕枚莎周一接國民黨婦女部主任

2019-08-10 23:46

惜別高雄…陳柏惟送台中 陳其邁、綠委來相挺

2019-08-10 23:36

美學者：美亞太助卿史達偉可能調整「對台交往準則」

2019-08-10 23:15

「對台政策檢討」25周年 我方推動駐美代表處更名

2019-08-10 23:13

蔡英文南下成立後援會 張善政：找溫暖、求討拍

2019-08-10 22:43

蔡英文說經濟四小龍第一 張善政：粉飾太平

2019-08-10 22:32

手搖杯店被迫表態 蔡總統呼籲中國盡快收手

2019-08-10 20:48

蔡英文稱經濟成長四小龍第一 張善政：粉飾太平

2019-08-10 20:09

談一芳風波 張善政：政府有智慧應把兩岸關係弄好

2019-08-10 19:57

名嘴竟說大陸吃不起榨菜 黃智賢：認證腦殘才能存在

2019-08-10 18:45

陳菊、陳其邁在高雄為蔡英文拉票 暗酸新政黨和韓國瑜

2019-08-10 16:25

一芳風波延燒 蔡英文： 大陸介入商業經貿害人害己

2019-08-10 16:15

蔡英文參觀網紅小天地 與小朋友開心玩球

2019-08-10 16:02

UH-1H再輸出 巴拉圭總統秀我最新援贈反恐軍備

2019-08-10 15:48

蔡英文：台商今年回台投資超過5000億 高雄就有1380億

2019-08-10 13:49

名嘴稱「大陸人吃不起榨菜」 藍議員促NCC管管發言

2019-08-10 13:40

邀紙風車到台中演4場次 洪慈庸：努力讓藝文表演延續

2019-08-10 13:12
看更多

熱門文章

林國慶鬆口 願參選嘉縣立委迎戰民進黨陳明文

2019-08-11 03:23

大亨遊艇變身海軍新生暈船特效艦 TSV-1首曝光

2019-08-11 04:07

潛艦國造海昌庫房將動工 海軍這樣「擋人財路」！

2019-08-11 03:22

孫大千讚洪秀柱選台南立委 成功不必在我的最佳示範

2019-08-11 08:51

韓國瑜今南投造勢 吳敦義：絕不會陣前換將

2019-08-11 00:15

海軍偵潛王牌拖曳聲納室首曝光 台灣海峽不適用

2019-08-11 03:40

洪秀柱要到台南選立委 國民黨外熱內冷

2019-08-11 13:02

稱妙天如直呼敦義？ 國會政黨聯盟正名「悟覺妙天」

2019-08-11 03:04

酸網友「1450」引發退讚潮 柯文哲臉書粉絲跌破210萬大關

2019-08-11 09:57

蘇揆為何「噹」氣象局？ 他和朱立倫有同樣的哀怨…

2019-08-11 09:00

海軍海鋒岸置反艦飛彈擴編 第一隊「迅雷」年底成軍　

2019-08-11 03:11

看一芳茶飲事件 柯文哲：未來一定「會出事」

2019-08-11 11:01

名嘴竟說大陸吃不起榨菜 黃智賢：認證腦殘才能存在

2019-08-10 18:45

失言「馬種下惡果」 彭啟明道歉：未來更謹言鍵盤

2019-08-11 09:47

那瑪夏豪雨停班課 綠議員批韓國瑜南投拜票鐵心不顧

2019-08-11 11:38

再砲三立「為何永遠不放過我們」 陳佩琪要柯文哲提告

2019-08-11 12:44

影／前藍委說他打麻將抱女人 韓國瑜：那是20年前的我

2019-08-11 14:29

若與郭對談 胡幼偉：將告訴郭與柯王合作遲早兵戎相見

2019-08-10 19:05

郭王柯各有罩門 綠營：合作機會不大

2019-08-11 00:03

備戰2020再添新血 闕枚莎周一接國民黨婦女部主任

2019-08-10 23:46

柯文哲邀郭台銘、王金平見面 郭辦：只要對國家好都不排斥

2019-08-11 13:45

聯合國挺同婚再稱台灣為中國一省 吳釗燮：又搞砸了

2019-08-11 13:35

「再給蔡英文四年好不好？」蔡英文拜關渡宮許四承諾

2019-08-11 11:57

觀察站／穿雲箭在手 韓開啟大選模式

2019-08-10 23:50

影／郭柯王三人結盟機率低？ 柯文哲：壞人不懂

2019-08-11 10:16

蔡英文：有我在 台灣不會是第二個香港

2019-08-11 11:54

蔡英文稱經濟成長四小龍第一 張善政：粉飾太平

2019-08-10 20:09

不受退粉影響 柯文哲聲量將推倒藍綠呈死亡交叉

2019-08-11 12:09

私菸案國安局懲近20人 永和警衛室少將調職「冷凍」

2019-08-11 00:34

美學者：美亞太助卿史達偉可能調整「對台交往準則」

2019-08-10 23:15

影／為韓國瑜反擊未坐鎮之說 李四川挺「回歸制度」

2019-08-11 14:52

郭王喬正副？郭辦：太過跳躍思考了

2019-08-11 00:05

林明溱挺韓 讚郭「拿得起放得下」

2019-08-10 23:56

談一芳風波 張善政：政府有智慧應把兩岸關係弄好

2019-08-10 19:57

蔡英文拜湧蓮寺 藍中評委全程陪還祝高票連任

2019-08-11 11:34

劉仕傑：抵制不喜歡品牌 情緒推到極致很危險

2019-08-11 09:29

蔡總統揮軍高雄驗收人氣 綠委：基本盤回溫

2019-08-10 18:45

郭柯王合？柯幕僚：合作與否不會拖過八月中

2019-08-11 12:15

韓國瑜南投參訪請益 相信郭、王兩人會留在國民黨

2019-08-11 11:49

小林村：推倒訴訟「高牆」

2019-08-10 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top