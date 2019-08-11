板橋慈惠宮拜媽祖求選舉順利 蔡英文：台灣主權守得住

2019-08-11 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



蔡英文總統今天下午接連到板橋接雲寺、慈惠宮參拜，現場擠滿熱情支持者。蔡英文表示，她來祈求媽祖可以保佑國家平安，希望這次選舉也可以順利，以前選新北市長、選總統時競選總部放板橋，她對板橋感情很深厚，大街小巷都去過，再給她四年時間，台灣會很不一樣，主權一定守得住。

蔡英文表示，板橋這地方有許多建設的需要，立委們也都有在爭取預算，像是板橋停車場，前瞻基礎建設也有編預算，給板橋人民有停車位可使用，新北市長侯友宜也曾跟她說，未來希望可多一些都更、社會住宅，讓都市發展更進一步，她則回「不論黨派一起合作，把新北市建設得更好。」

由於慈惠宮是鴻海集團創辦人郭台銘的發跡廟，蔡英文致詞時也特別提到她對板橋感情深厚，她說，以前選新北市長、選總統時競選總部放在板橋，板橋對她非常有意義，大街小巷都去過，這次回慈惠宮除了給媽祖拜拜外，也向大家報告，這3年多認真打拚做事情的政績一一出現。

蔡英文表示，不論是長照2.0、為年輕人養兒育女，最重要是經濟成長、最大規模減稅，過去2年都有盈餘沒有赤字，明年編列平衡預算，是22年首次有中央政府敢做這件事，不但拚經濟，也照顧人民，最重要是不債留子孫。