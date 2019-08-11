影／陳其邁評韓國瑜：他心不在這裡，講也沒用啦

2019-08-11 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今天下午到高雄夢時代政大書城出席《後背包的初心－蔡其昌的人生解題法》新書發表會，談到韓國瑜今天到南投行程，陳其邁說，「韓國瑜心不在這裡啦！市民最擔心有事找不到市長」，極端氣候下，做決策的人不在高雄，非常不妥。

陳其邁在聯訪時，記者問到高雄山區今天下豪雨，那瑪夏區停班課，市長韓國瑜在南投拚選戰行程，陳其邁說「韓國瑜心不在這裡啦！市民最擔心有事找不到市長」，關照一些偏遠地區比較重要，極端氣候下，做決策的人不在高雄，非常不妥。

「有事找得到市長是大家的期待!」，陳其邁談到，其實昨天上午在甲仙、楠梓仙溪就已下非常大的雨，他就非常擔心。至於今早9點多才宣布那瑪夏停班課了，陳其邁是否要跟韓說一下，陳其邁說，跟他說也沒用，「心已不在此，他心意己快，講也沒用啦!」。

陳其邁說，當時，假如一下子就要走人，為何不告訴大家？那些競選暴票承諾怎麼辦？「安奈甘好？」，韓國瑜準備去競逐另一個權力高峰，「選市長時的政見支票怎麼兌現？」如果大人對小孩說話都不算話，該怎麼教小孩。政見要履行承諾，他只覺得讓人覺得，韓選舉的過程讓人有很不舒服的感覺。