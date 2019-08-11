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支持同婚稱台為中國一省 外交部：聯合國誤導國際視聽

2019-08-11 15:16聯合報 記者陳熙文╱即時報導

聯合國婦女權能署（UN Women）日前在官方臉書上呼籲婚姻平權，以圖列舉同婚合法的國家時，標示台灣為「中國的一省」（Province of China），經我國外館強烈抗議後，該貼文已被刪除。然而，聯合國官方推特今再度引用該圖。對此，外交部表達最強烈的抗議與譴責，並已指示駐紐約辦事處立即透過各種管道及方式向聯合國提出嚴正交涉，要求改正。

聯合國婦女權能署日前在臉書上發文表示，所有人都應該能夠自由選擇是否進入伴侶關係。貼文並附上一張圖表，列舉承認同婚的國家，以各國國旗標列，並將台灣列在其中，不過卻註明為「中國的一省」。

然而聯合國官方推特（United Nations, ＠UN）今又引用該圖，稱全世界有超過三分之一的國家將同性婚姻視為犯罪／非法的，並表示，在今日家庭中，所有人都應該有能力自由的選擇他們的伴侶。

外交部強調，正因為台灣是完全民主及重視人權的國家，才能對同婚議題進行公開、理性的討論，並成為亞洲第一個達到婚姻平權的國家。這個成就獲得國際社會普遍的肯定及讚揚，和極權專制且經常侵犯人權的中國無關。

外交部表示，聯合國因偏袒中國的立場，讓這個單純的人權議題被泛政治化；不但嚴重誤導國際視聽，更再度凸顯聯合國已嚴重偏離中立原則及聯合國憲章精神，外交部對此深表遺憾與不滿。

外交部將持續積極洽促聯合國正視台灣與中國互不隸屬的事實，切勿再蓄意錯誤解釋並濫用聯大第2758號決議，作為打壓與矮化台灣國際地位的藉口。同時，外交部表示，將結合國際社會友我力量共同行動，繼續致力保障全球人權平等、妥善維護我國國家主權地位，以及人民的尊嚴與福祉。

聯合國外交部婚姻平權
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