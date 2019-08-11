影／為韓反擊未坐鎮 李四川力挺怒批 「回歸制度」

2019-08-11 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



颱風利奇馬遠離台灣後，高雄山區受暴豪雨侵襲，副市長李四川今天下午赴防災應變中心召開工作會議，結束後被問及市長韓國瑜未坐鎮救災，李四川反駁應「回歸制度」，「不然一下雨或達到狀況，22縣市所有市長都坐在那裡，不必分一級、二級、三級開設」。

李四川今天下午約1點半召開會議，聽取簡報了解災情，並視訊連線目前仍屬警戒範圍的那瑪夏區、桃源區，詢問災害排除情況。

李四川會後受訪說，高雄雖沒在颱風警戒區，但市府還是三級開設至今，昨天也提醒颱風山區會有豪大雨，並於昨天上午9點就召集相關局處、山區6個區公所開工作會議，桃源與那瑪夏2區昨晚也撤離所有保全戶。

不過媒體詢問「有議員認為市長應該坐鎮來安定民心」，李四川說，應要回歸到制度，「如果議員一直用這樣觀點，那我請問內政部現在要不要二級開設？難道那瑪夏是高雄市民不是中華民國人民？」

李強調，「大家回歸制度來，三級開設就三級開設、二級開設就二級開設、一級開設就一級開設，不然往後的制度，只要一下雨或是達到有狀況，22縣市所有市長都坐在那裡，就不必分一級二級三級，就全部市長坐在那裏就好，我想，回歸到制度來，也不要打亂施政」。

至於有沒有和市長聯繫？李四川強調「我隨時都跟市長在聯絡」，每一小時都會用LINE告知狀況，市長則希望要嚴加管控、防備，李也跟區長說明若有災害中心必須協助部分，會隨時支援。