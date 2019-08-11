聯合國挺同婚再稱台灣為中國一省 吳釗燮：又搞砸了

2019-08-11 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



聯合國婦女權能署（UN Women）日前在官方臉書上呼籲婚姻平權，以圖列舉同婚合法的國家時，標示台灣為「中國的一省」（Province of China），經我國外館強烈抗議後，該貼文已被刪除。然而，聯合國官方推特今再度引用該圖，被外交部長吳釗燮直指是「又搞砸了」，明言台灣非中國的一省，是台灣合法化同性婚姻，非中國。

聯合國婦女權能署日前在臉書上發文表示，所有人都應該能夠自由選擇是否進入伴侶關係。貼文並附上一張圖表，列舉承認同婚的國家，以各國國旗標列，並將台灣列在其中，不過卻註明為「中國的一省」。

外交部當時對此表示，已指示駐紐約辦事處向聯合國表達抗議，並要求更正；駐紐約辦事處也在該則底下留言，強調台灣不是中國的一部分。許多網友也紛紛湧入聯合國婦女權能署的臉書，在多則貼文底下留言表示，台灣不是中國的一省。

外交部發言人歐江安昨表示，外交部注意到這則貼文已被刪除，認為這是聯合國婦女權能署在面對駐紐約辦事處的嚴正抗議，以及各界人士批評、指責的強大壓力下所做的決定。外交部將密切注意婦女署的後續做法，妥善即時因應。

然而聯合國官方推特（United Nations, ＠UN）今又引用該圖，稱全世界有超過三分之一的國家將同性關係視為犯罪／非法的，並表示，在今日家庭中，所有人都應該有能力自由的選擇他們的伴侶。