韓國瑜拜紫南宮 以高市府之名借發財金600元

2019-08-11 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天展開一整天的南投宗教寺廟之旅，上午來到竹山克明宮、紫南宮，都看到天降甘霖景象，韓說，希望未來當選後，能夠一切「風調雨順、國泰民安」，而以「發財金」著稱的紫南宫，上午更由主委莊秋安致贈進香的韓國瑜一個600元的發財紅包，期盼能為高雄財政帶來生機。

韓國瑜指出，家住雲林斗六是竹山鎮的鄰居，先到克明宮參拜關聖帝君、文昌帝君，隨後到竹山紫南宮參拜土地公，要幫老百姓祈福過好日子，也和選高雄市長「貨出去、人進來、高雄發大財」競選政見不謀而合，果然老天降下甘霖，是風調雨順、國泰民安的好兆頭。

紫南宮的發財金，全台聞名，香客絡繹不絕，昨天上午雖然持續飄起小雨，但廟前依舊擠得水洩不通，因為大家假日都趕來參拜的同時，也希望能夠一睹國民黨總統參選人韓國瑜的本人，一陣大雨下，更是傘花處處開，韓國瑜下午還安排走訪南投城隍廟、草屯惠德宮及敦和宮，埔里馬祖廟，隨後也將前往日月潭文武廟拜拜。