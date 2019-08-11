再砲三立「為何永遠不放過我們」 陳佩琪要柯文哲提告

2019-08-11 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前嘲諷「1450不可能不領錢不做事」，引發臉書退讚潮，七天罵走了兩萬人，臉書粉絲數更跌破210萬人。對此，柯文哲的太太陳佩琪今在臉書上表示，父親節那天發了一篇緬懷父親的文章，沒想到被將近30個沒露臉的怪異圖像的帳號瘋狂洗版， 他們的文章一字不差，刪了一篇，再跳出另一篇(不同帳號但同一內容)。

陳佩琪質疑，文字這種東西， 每個人運用變異性如此之高， 竟然可以不同人在幾分鐘之內寫出完全一樣的東西，到底是什麼機構、什麼程式或什麼人在操弄？當醫生久了，常感慨人生苦短，實在搞不懂為什麼有人願意花時間去做這種損人的事情？

陳佩琪還提到，隔兩天後三立在《政治中心》寫一則新聞說：「柯文哲宣布組黨後遭逢雪崩式退讚危機，已有超過九千名網友退讚，讓其妻陳佩琪出面護航，指稱「都是1450網軍的傑作。」

陳佩琪不滿表示，八八節文章被鬧場 ，媒體不指責這種行為也罷了，竟還栽贓「 陳佩琪說臉書退讚是1450的傑作」，所以這次她要幫1450講話，因為1450 也有人權的，沒證據是他們做的怎可誣賴他們，且還把罪名灌到她頭上？

陳佩琪也忍不住抱怨，為什麼「這家媒體」為何永遠不放過我們，她也要求柯文哲明年五月中以前用柯名義再去告他們一遍(去年誣賴我們財產來源不明的毀謗罪，律師說兩年內提告都有效)，自從法律判她不適格後，他們更是有恃無恐，不僅汙人無上限，且向他們抗議，理都不想理她。

陳佩琪說，記得前不久，行政院長蘇貞昌在某人告別式上甩筆的影片在社群網站瘋狂流傳 ，結果PO影片者迅速被懲處，不知蘇院長是用何種理由提出？是用何種管道申訴？是在什麼地方提的？