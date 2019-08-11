韓國瑜拚選舉綠營批豪雨救災混亂 高市府：分層負責

2019-08-11 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



豪雨來襲導致高雄山區道路交通中斷，土石流潛勢區千餘居民連夜撤離家園。高雄市長韓國瑜今天前往南投為選舉造勢，引來綠營市議員林智鴻批評「指揮官不在，指揮系統混亂」。對此高市府新聞局長王淺秋回應說，區級災變中心一級開設由區長擔任指揮官，沒有指揮混亂問題。

高雄桃源山區累積雨量突破300毫米，桃源區公所昨天下午災變中心一級開設，連夜撤離827人。今天上午，通往那瑪夏的台29線雙連崛路段交通中斷，那瑪夏區公所災害應變中心進入一級開設，並由區長白樣．伊斯里鍛進駐指揮。

市府今早宣布那瑪夏區停止上班上課，民進黨籍市議員林智鴻接受媒體採訪時表示，豪雨成災沒有平日與假日之分，市長韓國瑜不在高雄，不顧高雄市民安全；指揮官不在，指揮系統混亂。

對此，高市府新聞局長王淺秋表示，災情應變指揮系統分層負責，依照SOP正常運作。目前高雄市緊急應變中心區級一級開設，由區長擔任指揮官，府級三級開設由水利局長擔任指揮官，完全不可能有議員批評「指揮官不在、指揮混亂」的問題，應先搞清楚不同開設有不同指揮官坐鎮。