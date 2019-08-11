蔡英文：有我在 台灣不會是第二個香港

2019-08-11 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



蔡英文總統今上午到新北蘆洲湧蓮寺參拜，蔡英文說，過去改革過程中有得罪一些人，也有人認為是否過頭，但她絕對沒有，台灣社會一定要改變，且台灣主權一定守得著，有她在不會是第二個香港。

蔡英文說，希望香港人爭取民主、自由，也給予祝福，希望香港擁有自己的民主與自由，過去3年她非常打拚，希望台灣能夠更好，讓子孫有堅強、基礎好的民主自由。

蔡英文表示，她讓經濟穩定成長，稅收增加用來照顧人民，讓年輕人、收入少的人減稅，這也是是台灣有史以來最大減稅，她也做長照2.0照顧長輩，讓長輩在社區、家裡得到照顧，安心養老。

很多年輕人都有感，蔡英文表示，若年輕人要養兒育女政府也給予幫助，1到2歲育嬰補助、2到4歲幼兒補助，政府都準備好，8月1日準公共化托育中心，讓過去1個月8千元花費，變成現在不到4千5百元。

蔡英文表示，她也改善投資環境，今年1月到現在有5千億以上的大陸投資返台，創造4萬人就業機會，對年輕人是很好消息，到年底有超過八千億，