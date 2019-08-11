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韓國瑜南投參訪請益 相信郭、王兩人會留在國民黨

2019-08-11 11:49聯合報 記者江良誠╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天上午到南投縣展開宗教參拜之旅，由南投縣長林明溱、立委許淑華等人到竹山鎮克明宮參拜，針對國民黨主席吳敦義強調「絕對不會陣前換將」，韓國瑜說，八八水災十周年他才和吳敦義及馬英九會面，交談氣氛非常好，包括如何安頓災民等問題，但沒特別提到選舉問題。

韓國瑜說，國民黨這次的總統黨內初選，相當公平、公正、公開，程序和機制相當完整，不只國民黨員、海內外民眾都很關注，國外的觀察家也在觀察，這套機制產生的人選，基本上大家都會認可。

他也說，國民黨前主席洪秀柱請纓參選台南市立委，洪秀柱罹患癌症，卻能離開同溫層、舒適窩，為國民黨為台灣打拚的「精神」讓人感動，希望更能帶動整個藍營的士氣，更讓台灣人民注意到保衛中華民國，但希望洪秀柱也能注意身體。

至於柯郭王即將會面，韓國瑜說，他會不會唱衰別人，希望他們將自己理想告訴台灣人民。他說，王金平和郭台銘都是國民黨員，也是國民黨的標竿。相信兩人會堅持留在黨內。

他也說，今天到南投並非到郭台銘娘家踩線、固樁。他住在雲林，和南投是「隔壁親家」，南投觀光好，人情好，所以初選後，就來南投進行宗教之旅，跟5星級的林明溱縣長、立委許淑華、馬文君一起祈求國泰民安、台灣安全、人民都能過好日子，未來能為台灣帶來好日子。

高雄市長柯文哲今天到南投參訪，第一站到竹山鎮克明宮，支持者擠的水泄不通，熱情歡迎...
高雄市長柯文哲今天到南投參訪，第一站到竹山鎮克明宮，支持者擠的水泄不通，熱情歡迎韓國瑜。記者黑中亮／攝影
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高雄市長柯文哲今天到南投參訪，第一站到竹山鎮克明宮參拜，支持者擠的水泄不通，熱情...
高雄市長柯文哲今天到南投參訪，第一站到竹山鎮克明宮參拜，支持者擠的水泄不通，熱情歡迎韓國瑜。記者黑中亮／攝影
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