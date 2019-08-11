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那瑪夏豪雨停班課 綠議員批韓國瑜南投拜票鐵心不顧

2019-08-11 11:38聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市那瑪夏區受颱風外圍氣流影響，從昨夜到今晨豪雨不斷，土石流達紅色警戒，部分道路封閉通行，有致災之虞，高雄市政府今天上午9點宣布那瑪夏區8月11日停止上班及停止上課。引發綠營議員抨擊，民進黨籍議員林智鴻說韓國瑜根本就是鐵了心要拋下高雄市民的安全不顧，國民黨籍議員黃柏霖認為市政府應審慎處理，也提醒綠營議員別放大檢視，民進黨不要雞蛋裡挑骨頭。

林智鴻說，今天那瑪夏區豪雨大豪雨，有致災之虞，是土石流紅色警戒。韓國瑜市長依然選擇去南投進行選總統造勢。豪雨成災沒有分假日與平日，韓市長根本就鐵了心，要拋下高雄市民的安全於不顧。指揮官不在，自然整理指揮系統就會混亂。指揮系統就會不存在。

林智源說，韓國市長應該做一個清楚的選擇，要選總統就專心選總統，要當市長就專心當市長，「不要累了自己還苦了市民！」

國民黨籍議員黃柏霖說，因為這個極端氣候變化很大，包括市政府、區公所都要審慎因應。如果下大雨，達到停班、停課。要早一點發布。我相信府水利應該都會做好準備。經過幾次的極端暴雨來，相信他們有能力去面對，但還是要謹慎因應，因為現在的雨到底多大都不知道，所以還是要小心。

針對有議員認為市長不在，市政的運作不易，黃柏霖說，像桃園市長鄭文燦出國都在國外「那怎麼說啊?」他希望民進黨不要在雞蛋挑骨頭，本來政府都有各級單位都在做協調跟處理。過去颱風天，前任市長也跑去那裡吃燒酒雞、聚餐、按摩，希望大家回到理性監督市政，不要人而去做放大鏡檢視，「我覺得這樣做是不對的！」。

高雄市新聞局也立即回應林智鴻的批評說，目前高雄市緊急應變中心區級一級開設，由區長擔任指揮官，府級三級開設，由水利局長擔任指揮官，完全不可能有議員批評「指揮官不在」指揮混亂的問題。不同層級有不同的指揮官負責。

新聞局長王淺秋說，災情應變指揮系統分層負責，既有SOP正常運作，副市長李四川坐鎮指揮調度，市長也24小時隨時掌握資訊，議員政治性批評舆事實不符。

高雄市那瑪夏區受颱風外圍氣流影響，從昨夜到今晨豪雨不斷，土石流達紅色警戒，部分道...
高雄市那瑪夏區受颱風外圍氣流影響，從昨夜到今晨豪雨不斷，土石流達紅色警戒，部分道路封閉通行。圖／高雄市政府提供
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高雄市韓國瑜豪雨
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