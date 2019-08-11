看一芳茶飲事件 柯文哲：未來一定「會出事」

2019-08-11 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



因為一芳茶飲的不支持反送中， 台灣的茶飲連鎖店一一遭到大陸網友點名、要求表態，台北巿長柯文哲上午在台南受訪時也回應，大陸的經濟成長是讓人敬佩的，但是不可能永遠政治與經濟有這麼大的差距，未來是「一定會出事的」

他表示這是政治壓迫經濟最好的例子，而對於很多人要求連鎖店要表態，他認為人民有表態的自由，更有不表態的權利，如果都要人家表態，這不是一個文明國家該有的現象。