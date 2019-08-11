看一芳茶飲事件 柯文哲：未來一定「會出事」

相關新聞
蔡英文：有我在 台灣不會是第二個香港2019-08-11 11:54
那瑪夏豪雨停班課 綠議員批韓國瑜南投拜票鐵心不顧2019-08-11 11:38
「再給蔡英文四年好不好？」蔡英文拜關渡宮許四承諾2019-08-11 11:57
影／蔡英文湧蓮寺參拜 表示我們一定不會是第二個香港2019-08-11 11:43
失言「馬種下惡果」 彭啟明道歉：未來更謹言鍵盤2019-08-11 09:47
劉仕傑：抵制不喜歡品牌 情緒推到極致很危險2019-08-11 09:29
政府將推長照3.0 衛福部次長訪美交流談長照2019-08-11 06:49
林國慶鬆口 願參選嘉縣立委迎戰民進黨陳明文2019-08-11 03:23
稱妙天如直呼敦義？ 國會政黨聯盟正名「悟覺妙天」2019-08-11 03:04
「對台政策檢討」25年 民間推駐美代表處更名2019-08-11 00:11
備戰2020再添新血 闕枚莎周一接國民黨婦女部主任2019-08-10 23:46
惜別高雄…陳柏惟送台中 陳其邁、綠委來相挺2019-08-10 23:36
美學者：美亞太助卿史達偉可能調整「對台交往準則」2019-08-10 23:15
「對台政策檢討」25周年 我方推動駐美代表處更名2019-08-10 23:13
蔡英文南下成立後援會 張善政：找溫暖、求討拍2019-08-10 22:43
蔡英文說經濟四小龍第一 張善政：粉飾太平2019-08-10 22:32
手搖杯店被迫表態 蔡總統呼籲中國盡快收手2019-08-10 20:48
蔡英文稱經濟成長四小龍第一 張善政：粉飾太平2019-08-10 20:09
談一芳風波 張善政：政府有智慧應把兩岸關係弄好2019-08-10 19:57
名嘴竟說大陸吃不起榨菜 黃智賢：認證腦殘才能存在2019-08-10 18:45
陳菊、陳其邁在高雄為蔡英文拉票 暗酸新政黨和韓國瑜2019-08-10 16:25
一芳風波延燒 蔡英文： 大陸介入商業經貿害人害己2019-08-10 16:15
蔡英文參觀網紅小天地 與小朋友開心玩球2019-08-10 16:02
UH-1H再輸出 巴拉圭總統秀我最新援贈反恐軍備2019-08-10 15:48
蔡英文：台商今年回台投資超過5000億 高雄就有1380億2019-08-10 13:49
名嘴稱「大陸人吃不起榨菜」 藍議員促NCC管管發言2019-08-10 13:40
邀紙風車到台中演4場次 洪慈庸：努力讓藝文表演延續2019-08-10 13:12
發文要同仁有禮貌 大學姐林筱淇：我也被投訴過2019-08-10 12:02
白色力量PK！牙醫師挺小英 柯P醫界影響力鴨子划水2019-08-10 11:34
藍反帶職參選修法 徐永明：台灣最不要臉就是國民黨2019-08-10 11:10
明年選戰不好打 綠委動起來拚連任也盼總統加快步調2019-08-10 11:03
孫大千：蘇貞昌對韓國瑜的標準 不要遇鄭文燦就轉彎2019-08-10 08:11
會當副手嗎？柯：繼續當台北市長就好 何必這麼麻煩2019-08-09 11:43
「台灣民眾黨」黨章曝光 兩岸採取務實路線2019-08-06 12:45
心疼小林村民 前立委林國慶公益直播所得想全捐2019-08-05 22:24
北檢續追購菸金流 下午提訊張恒嘉2019-08-05 15:11
郭台銘和柯文哲怎麼合？他指關鍵在這道數學題2019-08-03 14:45
柯文哲組黨 王丹諷：這不叫超越藍綠叫「回收」2019-08-03 10:42
柯文哲組黨 蘇煥智：沒說清楚 比較接近「柯粉黨」2019-08-01 14:16
熱門文章
林國慶鬆口 願參選嘉縣立委迎戰民進黨陳明文2019-08-11 03:23
大亨遊艇變身海軍新生暈船特效艦 TSV-1首曝光2019-08-11 04:07
藍營盼郭台銘以大我為重挺韓國瑜 郭營：郭的大我是中華民國2019-08-10 13:44
獨／調查局前主秘妻、前保防處長 因胰臟癌雙雙辭世2019-08-10 17:06
名嘴稱「大陸人吃不起榨菜」 藍議員促NCC管管發言2019-08-10 13:40
潛艦國造海昌庫房將動工 海軍這樣「擋人財路」！2019-08-11 03:22
韓國瑜今南投造勢 吳敦義：絕不會陣前換將2019-08-11 00:15
海軍偵潛王牌拖曳聲納室首曝光 台灣海峽不適用2019-08-11 03:40
稱妙天如直呼敦義？ 國會政黨聯盟正名「悟覺妙天」2019-08-11 03:04
國民黨大老投入立委選舉？侯友宜國語瞬間轉台語發言2019-08-10 13:01
戰神再轟！黃國昌：屏東議員弟運毒判刑還全國趴趴走2019-08-10 12:29
海軍海鋒岸置反艦飛彈擴編 第一隊「迅雷」年底成軍2019-08-11 03:11
名嘴竟說大陸吃不起榨菜 黃智賢：認證腦殘才能存在2019-08-10 18:45
蘇揆為何「噹」氣象局？ 他和朱立倫有同樣的哀怨…2019-08-11 09:00
柯P也打「主播牌」 三立楊琇晶報名發言人海選2019-08-10 17:11
失言「馬種下惡果」 彭啟明道歉：未來更謹言鍵盤2019-08-11 09:47
苦苓提「5個如果」郭董不會選總統 郭粉：老虎潛伏狩獵2019-08-10 13:05
影／白狼張安樂：支持韓國瑜將可帶來8年兩岸和平2019-08-10 15:20
若與郭對談 胡幼偉：將告訴郭與柯王合作遲早兵戎相見2019-08-10 19:05
酸網友「1450」引發退讚潮 柯文哲臉書粉絲跌破210萬大關2019-08-11 09:57
陳菊、陳其邁在高雄為蔡英文拉票 暗酸新政黨和韓國瑜2019-08-10 16:25
備戰2020再添新血 闕枚莎周一接國民黨婦女部主任2019-08-10 23:46
郭王柯各有罩門 綠營：合作機會不大2019-08-11 00:03
觀察站／穿雲箭在手 韓開啟大選模式2019-08-10 23:50
蔡英文稱經濟成長四小龍第一 張善政：粉飾太平2019-08-10 20:09
美學者：美亞太助卿史達偉可能調整「對台交往準則」2019-08-10 23:15
看一芳茶飲事件 柯文哲：未來一定「會出事」2019-08-11 11:01
談一芳風波 張善政：政府有智慧應把兩岸關係弄好2019-08-10 19:57
災防假當天宣布？侯友宜：颱風不能算、也不能賭2019-08-10 13:51
郭王喬正副？郭辦：太過跳躍思考了2019-08-11 00:05
私菸案國安局懲近20人 永和警衛室少將調職「冷凍」2019-08-11 00:34
郭柯王民調領先？蔡英文：對我們的選舉有信心2019-08-10 14:49
如果「郭柯配」胡幼偉：兩個誠信破產的人在搭檔競選2019-08-10 11:59
UH-1H再輸出 巴拉圭總統秀我最新援贈反恐軍備2019-08-10 15:48
蔡總統揮軍高雄驗收人氣 綠委：基本盤回溫2019-08-10 18:45
影／洪秀柱拚台南艱困區 藍委連喊三聲讚2019-08-10 13:30
創黨大會遭冷處理 柯P和醫界漸行漸遠？2019-08-10 13:34
林明溱挺韓 讚郭「拿得起放得下」2019-08-10 23:56
影／郭柯王三人結盟機率低？ 柯文哲：壞人不懂2019-08-11 10:16
手搖杯店被迫表態 蔡總統呼籲中國盡快收手2019-08-10 20:48
留言