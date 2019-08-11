影／郭柯王三人結盟機率低？ 柯文哲：壞人不懂

2019-08-11 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午針對大家關注的郭柯王3人聚會表示，「是該找個時間好好坐下來談一談」，會讓幕僚安排；至於媒體問他3人結盟的似乎是對柯文哲最有利、對藍營沒有加分，結盟的機率是不是很低？柯文哲則回答，希望大家不要以利益分配的角度來看，而要看怎麼做才是對人民最大的福祉。

柯文哲繼上個月到台南旋風式拜廟之後，今天又到台南參加永華宮舉辦的「風騎雲湧」活動，以騎單車的方式走訪台南市中心10間主要的廟宇，一早從孔廟附近的永華宮出發， 車隊有近百人。

媒體關注柯文哲與郭台銘及王金平3人結盟，柯文哲上午在受訪時表示，大家這麼關心，是該找個時間坐下來談一談，對局勢交換意見，但是3個人都是大忙人，還是要請幕僚安排一下，如果大家有共同目標，應該是很好談的。

郭柯王3人結盟已在政壇發酵多日，但普遍認為3人結盟柯文哲是最大得利者，對藍營加分有限，因此結盟的機率不高。

對此，柯文哲表示，一個是事業有成、一個是在政壇打滾很久、一個則是看透生死，大家可能認為結盟是充滿了政治算計，為了要搶一個位置，卻忘記有另外一種境界，是為了台灣長期的利益及人民最大福祉，所以他常說壞人常常不懂好人為什麼要做好事，如果一定要說是在做權力分配、資源分配，大家的看法不同，實在很難溝通。

柯文哲表示，希望台灣有向上提升的機會，台灣的歷史上至少有一次，大家不是為了個人的利益，而是為了台灣整體的利益，不希望政治人物講一套卻做的是另外一套。

針對綠營提出希望與柯文哲結盟，每一個區推派一個代表出來選，以台灣派對抗中國派的方式，柯文哲則回應，5年前她可能還可以想看看，但是現在已經市長做了4年半，「 不要聽他講的、要看他做的」他是這樣的自我期許。