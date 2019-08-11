失言「馬種下惡果」 彭啟明道歉：未來更謹言鍵盤

2019-08-11 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



颱風假怎麼放，天氣風險公司總經理彭啟明9日在他個人臉書粉絲頁「氣象達人彭啟明」回應留言時，他表示，從氣象角度來看，凌晨到清晨做決策較好，但從民眾習慣的方式是愈早愈好，「當時馬前總統要求前一晚要發布，就種下這個惡果，也讓氣象人員很辛苦」，一席話引起譁然。他昨天在臉書公開道歉，「讓不同的朋友誤會了、吃驚了，或是讓馬前總統躺著也中槍。我也再次表達致歉，未來我會更謹言鍵盤，縱使一則留言回應也要小心」。

彭啟明表示，他對馬前總統並無惡意，也非如許多網友說的牽拖馬維拉，最主要是近期準備一個演講邀約，談莫拉克十周年、921二十年-台灣遭逢重大天災的策進，近期他整理不少20年的比較，例如馬前總統在災害防救改革與重整，馬英九遭遇到最得力搭檔前院長劉兆玄因莫拉克而請辭，這是國際少有因天災最高首長下台案例，因而馬英九對防災特別著力，但也有可改進卻還沒做之處，例如弱化了公私協力的角色，有點類似災害防救的「盤點」。

他說，而他整理資料中，有探討到一個問題，就是颱風假對政府首長、氣象專業人員、社會大眾的壓力及對峙反而加重，每年幾乎都不斷循環出現，這十年來沒太大變化，這當然也包含馬前總統多次對氣象人員的「期許」，或是要超前的部署預警、對停止上班上課的辦法修正，也舉到幾個案例。

他說，當台大公衛學院院長詹長權在他臉書發表的每日氣象新聞的下留言，談到「我還是認為太早預告放假的預測誤差太大，我認為前一個晚上的10點都太早了，何況是前一天的傍晚？預測模式要把預測時間差引起的風雨路徑和強度上的誤差（estimation errors by time lags)告訴政客和民眾：現有模式真的沒辦法有足夠信賴度做太早的放假與否的決定！」引發許多網友的討論。

彭啟明當天也在詹長權留言處回覆留言「從預報作業的時間點，的確四五點是較好的做法，但大家已經習慣前一天了...」、「從氣象的角度來看，凌晨到清晨做決策會較好。但從民眾習慣的方式，越早越好，這很兩難，當時馬前總統要求前一晚要發布，就種下這個惡果，也讓氣象人員很辛苦。」

彭啟明說，這個惡果，就是他說的「盤點」，功與過，可能造成的問題，沒有思考太多就直接回應，或許改為「結果」就不會發生這爭議。他沒想到一則回答院長的留言形容，會成為9日台灣點閱率最高的「新聞」，被媒體下標引申為他嗆馬前總統，也引發許多颱風假的討論。

他表示，他當然知道颱風假是很難滿足每一個人的需求，大家也都有苦水，都知道還是有改進的空間，卻很難做到。他也知道「提早發布的便利性，但造成的預報不確定性」和「較晚發布、不確定性降低反而造成民眾不便」，兩種天平上的平衡。在他當天受訪中建議「對降低預報誤差來說，當某些不確定較高的颱風，例如類似這次的利奇馬，差50公里差很多，建議可能清晨決定較好。」