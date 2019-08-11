劉仕傑：抵制不喜歡品牌 情緒推到極致很危險

2019-08-11 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



手搖飲政治風暴持續延燒，前外交部歐洲司中東歐科長劉仕傑今天在「護台胖犬」臉書，以「手搖飲與Zara」為題貼文發表看法。劉表示，「我們可以抵制我們不喜歡的品牌，但內心也要清楚，這樣的情緒推到極致，對台灣社會恐怕是危險的。」

劉提到，他不希望看到台派朋友最後內心受傷，「我們可以討厭中共，但也要務實問自己，願意付出多大決心跟努力，在日常生活的柴米油鹽醬醋茶中，做到政治上百分百的China-free（無中國狀態）？」

劉表示，最近網友列舉所有支持一國兩制或標示中國台灣的茶飲店，台派同溫層發起拒買拒喝，這些他當然支持。但劉也提到，「我們能夠暢快獵巫，豪氣說不喝這些茶飲，是因我們知道還有其他替代品可以喝，拒喝這些品牌不會對我們生活造成太大的不便。」

劉說，「那Zara呢？」「ZARA Taiwan網站寫著「中國台灣」。不穿不買Zara嗎？」甚至順著這邏輯，還可以推到很多其他商品。例如有人說，台灣可口可樂的母公司是太古集團，太古公開支持一國兩制。「那不喝可口可樂或雪碧芬達，有替代品嗎？」「有，百事可樂。除非你戒掉可樂，不然替代品只有一種。（不過我也沒去查百事可樂的政治立場就是）」

劉說，「Instant fashion又不是只有Zara，買別家就好了，」「雖然每次經過東區，都可以感受到Zara真的很受年輕人歡迎。」「為何？除了好看，另外還有價格吸引力。」