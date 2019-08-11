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政府將推長照3.0 衛福部次長訪美交流談長照

2019-08-11 06:49聯合報 記者張加╱即時報導

蔡政府即將推出長照3.0，衛生福利部常務次長薛瑞元最近訪問美國華府等地，將會晤衛生部副部長哈根（Eric Hargan），就長照等議題交換意見。

薛瑞元一行人於美東時間10日上午參訪位於馬里蘭州的美京華人活動中心（CCACC），與美方長照專家舉行會議，會後接受訪問。

薛瑞元表示，此行將拜會美國衛生部副部長，感謝美國對於台灣參與世界衛生大會（WHA）議題上的幫忙，造訪華府與賓州的衛生部門，主要是想與美方在長照方面，交換一些意見。

薛瑞元說，因為台灣面對老年化社會問題，希望多吸收一些外國的作法，給台灣作為參考，「我們必須要趕快吸收，然後趕快有一些政策出來」。

總統蔡英文最近陸續在一些不同場合，預告再過一段時間要加碼推動長照3.0，讓台灣成為亞洲福利照顧最好的國家。

薛瑞元10日受訪指出，長照3.0的具體內容還在規畫當中，當然希望在美國得到更多學習機會，雖然美台的社會或文化基礎有些不同，但在照顧方面，也許有可參考之處。

薛瑞元表示，長照3.0的重點在於機構照顧，即將推出一些計畫，近期就會啟動。

薛瑞元此行訪美約10天，預計到賓州、華府、波士頓、休士頓等地，這是他任內首次訪問華府。

衛生福利部常務次長薛瑞元等人訪問美國華府，10日參訪位於馬里蘭州的美京華人活動中...
衛生福利部常務次長薛瑞元等人訪問美國華府，10日參訪位於馬里蘭州的美京華人活動中心。華盛頓記者張加／攝影
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長照波士頓
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