政府將推長照3.0 衛福部次長訪美交流談長照

2019-08-11 06:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



蔡政府即將推出長照3.0，衛生福利部常務次長薛瑞元最近訪問美國華府等地，將會晤衛生部副部長哈根（Eric Hargan），就長照等議題交換意見。

薛瑞元一行人於美東時間10日上午參訪位於馬里蘭州的美京華人活動中心（CCACC），與美方長照專家舉行會議，會後接受訪問。

薛瑞元表示，此行將拜會美國衛生部副部長，感謝美國對於台灣參與世界衛生大會（WHA）議題上的幫忙，造訪華府與賓州的衛生部門，主要是想與美方在長照方面，交換一些意見。

薛瑞元說，因為台灣面對老年化社會問題，希望多吸收一些外國的作法，給台灣作為參考，「我們必須要趕快吸收，然後趕快有一些政策出來」。

總統蔡英文最近陸續在一些不同場合，預告再過一段時間要加碼推動長照3.0，讓台灣成為亞洲福利照顧最好的國家。

薛瑞元10日受訪指出，長照3.0的具體內容還在規畫當中，當然希望在美國得到更多學習機會，雖然美台的社會或文化基礎有些不同，但在照顧方面，也許有可參考之處。

薛瑞元表示，長照3.0的重點在於機構照顧，即將推出一些計畫，近期就會啟動。