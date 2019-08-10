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備戰2020再添新血 闕枚莎周一接國民黨婦女部主任

2019-08-10 23:46聯合報 記者周志豪╱即時報導

迎戰2020總統與立委選舉，國民黨黨務人士再做補強，黨不分區立委柯志恩因全力投入新北市板橋區立委選舉，請辭婦女部主任後，遺缺確定由資深黨籍台北市議員闕枚莎接棒。闕晚間受訪時也證實相關訊息，並表示周一就會正式就任。

闕枚莎表示，出任婦女部主任後，除要盡全力將黨婦女團結力量發揮到極致，不只要全力輔選讓黨打贏2020總統與立委選舉，更要給人民真正幸福生活。

闕枚莎指出，她大約在7月初就接獲黨務人士徵詢，接任婦女部主任意願，考慮2020大選將至，黨務高層願意給與機會，賦予她這一份責任與使命，便毅然決定接任，但因原本就規劃要出國探訪親人，才延至周四才報到，下周一正式就任。

闕枚莎說，就任後將立即與婦女部同仁研究2020大選輔選計畫，目前規劃，之後將在各縣市成立婦女後援會，還會著手研擬黨的婦女政策說帖。

闕枚莎說，她從婦女部仍是潘維剛擔任主任時代，就開始擔任義務副主任，期間經歷包含已故僑委會副委員長陳玉梅（時任台北市議員）與柯志恩等人時期，如今能有更進一步幫忙黨的機會，會全力以赴。

闕枚莎透露，她已跟議會質詢小組成員，包含黨籍台北市議員吳志剛、徐弘庭、陳炳甫，以及兼任國民黨發言人台北市議員王鴻薇提過她將接任婦女部主任一事，開玩笑說，後續大家就都是她的副主委，要幫她一起募款、為黨打拚。

闕枚莎也提到，甫卸任的婦女部主任柯志恩是她南加大的學姐，柯因為要全力投入新北市板橋區立委選舉，之後黨婦女部的工作就由她接手代勞，她會不辱使命，全力輔選黨提名的總統與立委候選人。

國民黨新任婦女部主任闕枚莎。圖／截自闕枚莎臉書
國民黨新任婦女部主任闕枚莎。圖／截自闕枚莎臉書
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