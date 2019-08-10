美學者：美亞太助卿史達偉可能調整「對台交往準則」

2019-08-10 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院主管亞太事務最重要職務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）6月上任，美國學者認為，史達偉對台灣的影響，包括可能調整「對台交往準則」、加速軍售進程等。也有華府人士說，史達偉作風偏保守且剛上任，對台工作應不敢過分表現。

而川普政府的「知台派」官員愈來愈多，除了白宮國安顧問波頓、國防部印太事務助理部長薛瑞福、白宮國安會亞洲事務資深主任博明等人，還有白宮國安會負責台灣、中國與蒙古事務的主任簡以榮（Ivan Kanapathy）。據了解，之前桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、台北市長柯文哲、立委江啟臣訪美，都見過簡以榮。

據指出，國務院2015年更新「對台交往準則」，當時台灣協調處長提出更新該備忘錄，原意是要放寬限制，包括讓台灣駐美官員、立委等獲同意訪問的官員可公開到國務院等，但時任亞太副助卿董雲裳更動不少內容，也新增一些限制。

華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢近期撰寫專文，列舉史達偉上任可能的對台影響，包括一、史達偉與博明、薛瑞福組成高級別亞洲政策團隊，他們深入瞭解亞洲，也能明確評估中國大陸所構成的挑戰。

二、在總統支持下，史達偉可以改變國務院東亞局過去的作法，包括調整國務院現有「對台交往準則」，降低台灣外交官員進入國務院的限制，或讓台灣外交部長、國防部長可訪華府並與美方高層官員會面；三、確認亞太助卿與新政軍事務助卿，可能有利於加速軍售進程，推進對台軍售常態化；四、若川普政府決定制定新的「對台政策檢討」，史達偉可發揮關鍵作用；五、美國在台協會與台灣外交部等機構更多合作，促進共同區域利益，也深化台灣與印太國家關係。