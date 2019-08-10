美學者：美亞太助卿史達偉可能調整「對台交往準則」
美國國務院主管亞太事務最重要職務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）6月上任，美國學者認為，史達偉對台灣的影響，包括可能調整「對台交往準則」、加速軍售進程等。也有華府人士說，史達偉作風偏保守且剛上任，對台工作應不敢過分表現。
而川普政府的「知台派」官員愈來愈多，除了白宮國安顧問波頓、國防部印太事務助理部長薛瑞福、白宮國安會亞洲事務資深主任博明等人，還有白宮國安會負責台灣、中國與蒙古事務的主任簡以榮（Ivan Kanapathy）。據了解，之前桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、台北市長柯文哲、立委江啟臣訪美，都見過簡以榮。
據指出，國務院2015年更新「對台交往準則」，當時台灣協調處長提出更新該備忘錄，原意是要放寬限制，包括讓台灣駐美官員、立委等獲同意訪問的官員可公開到國務院等，但時任亞太副助卿董雲裳更動不少內容，也新增一些限制。
華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢近期撰寫專文，列舉史達偉上任可能的對台影響，包括一、史達偉與博明、薛瑞福組成高級別亞洲政策團隊，他們深入瞭解亞洲，也能明確評估中國大陸所構成的挑戰。
二、在總統支持下，史達偉可以改變國務院東亞局過去的作法，包括調整國務院現有「對台交往準則」，降低台灣外交官員進入國務院的限制，或讓台灣外交部長、國防部長可訪華府並與美方高層官員會面；三、確認亞太助卿與新政軍事務助卿，可能有利於加速軍售進程，推進對台軍售常態化；四、若川普政府決定制定新的「對台政策檢討」，史達偉可發揮關鍵作用；五、美國在台協會與台灣外交部等機構更多合作，促進共同區域利益，也深化台灣與印太國家關係。
此外，白宮國安會大洋洲與印太安全主任葛雷與總統貿易顧問納瓦羅曾共同撰文，批歐巴馬政府對台很過分；他們認為，台灣是亞洲「民主燈塔」，是美國全球夥伴中軍事最脆弱的，歐巴馬政府卻再三拒絕出售台灣嚇阻大陸所需武器。
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