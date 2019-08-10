「對台政策檢討」25周年 我方推動駐美代表處更名

2019-08-10 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



為推動美台關係發展，美國國會有意推動改變與台相關文件，包括要求國務院調整「對台交往準則」部分內容，並促請川普政府檢討對台政策。此外，今年是「對台政策檢討」（Taiwan Policy Review）25周年，部分美方人士、台灣民間團體與個人力促重新評估「對台政策檢討」，尤其希望美國同意我駐美代表處更名、更進一步支持台灣加入國際組織等。

1994年9月，柯林頓政府公布「對台政策檢討」，內容包括將台灣的駐美代表處名稱從「北美事務協調委員會」更改為「台北經濟文化代表處」（TECRO）、在適當時機支持台灣加入不限以國家為會員的國際組織等。

「北美事務協調委員會」今年更名為「台灣美國事務委員會」，據了解，我方人士希望推動華府的駐美代表處也跟進更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office, TRO）或「台灣經濟文化代表處」（TECRO）；國會議員可能以致函方式，促請川普政府更名。

台灣人公共事務會（FAPA）會長郭正光表示，推動駐美代表處更名、實現美台高層互訪確為FAPA主要工作，但不便談論進度，希望經過2、3年的努力，能有好的結果。

總統蔡英文上月過境紐約，美國聯邦眾議員游賀被問及國會是否應提出新的「對台政策檢討」時表示，他認為這一直都是個選項，但需要進一步討論。

此外，國務院有分不公開備忘錄「對台交往準則」，為美台交流設立規則與限制。在美國政府機構陸續刪除官網的中華民國國旗圖示後，游賀曾撰文指出，他得知國務院2015年發布的更新版「對台交往準則」，新增禁止美國政府官網或網路帳號展示台灣的主權象徵。